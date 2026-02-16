Daemon X Machina è scontatissimo su Instant Gaming: se non l'hai giocato è il momento di recuperarlo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo gioco da provare ad un prezzo bassissimo: Daemon X Machina viene messo in sconto del 98% per un costo totale e finale d'acquisto di 1,39€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il gioco è attualmente in offerta anche sulla pagina di Steam ma, nonostante questo sconto, la promozione su Instant Gaming è molto più vantaggiosa rispetto a quanto avviene sul sito dello store di Valve.
Ulteriori dettagli sul gioco
Daemon X Machina è un intenso action game ambientato in un futuro post-apocalittico dove la Terra è stata devastata dalla collisione della Luna. Per ricostruire il pianeta, l'umanità ha creato una rete di macchine controllata da un'avanzata intelligenza artificiale. Tuttavia, l'energia "Femto" ha corrotto queste IA, trasformando le macchine in nemici aggressivi contro gli esseri umani.
Il gameplay consente di controllare il proprio mech e partecipare a battaglie frenetiche contro altri Arsenal. L'Hangar funge da hub principale, dove i giocatori possono personalizzare abilità, equipaggiamento e aspetto del proprio avatar, oltre a selezionare le missioni da affrontare. Daemon X Machina offre anche una modalità multiplayer cooperativa fino a quattro giocatori. Qui la nostra recensione.