Daemon X Machina a solo 1€ su Instant Gaming: è il momento perfetto per recuperarlo

Daemon X Machina è disponibile su Instant Gaming in versione PC (Steam) al prezzo ridicolo di 1,00€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di appena 1,22€. Un'occasione imperdibile per mettere le mani su un mech super personalizzabile e prepararsi al meglio all'azione del sequel appena uscito. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. In Daemon X Machina impersonate un Outer, un essere umano mutato dopo la Caduta della Luna, e vi unirete all'organizzazione Orbital per combattere gli Immortal: IA ribelli e potentissime. Alla guida del vostro Arsenal, un mech interamente personalizzabile, dovrete affrontare missioni adrenaliniche, boss enormi e una guerra dove le alleanze cambiano in fretta.