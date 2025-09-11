Daemon X Machina a solo 1€ su Instant Gaming: è il momento perfetto per recuperarlo

Daemon X Machina è disponibile su Instant Gaming in versione PC (Steam) al prezzo ridicolo di 1,00€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di appena 1,22€. Un'occasione imperdibile per mettere le mani su un mech super personalizzabile e prepararsi al meglio all'azione del sequel appena uscito. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante qui sotto. In Daemon X Machina impersonate un Outer, un essere umano mutato dopo la Caduta della Luna, e vi unirete all'organizzazione Orbital per combattere gli Immortal: IA ribelli e potentissime. Alla guida del vostro Arsenal, un mech interamente personalizzabile, dovrete affrontare missioni adrenaliniche, boss enormi e una guerra dove le alleanze cambiano in fretta.
Il mech-anico della guerra
Creato da Kenichiro Tsukuda (già dietro alla saga di Armored Core) e Shoji Kawamori, uno dei più importanti designer di mech giapponesi, Daemon X Machina unisce combattimenti aerei frenetici, customizzazione profonda e una colonna sonora che spinge al massimo.
Con il sequel appena lanciato, questo è il momento perfetto per recuperare il primo capitolo e scoprire le origini di un universo che promette grandi battaglie anche nei mesi a venire. A poco più di un euro, non avete scuse per non salire a bordo.