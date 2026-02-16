Cancella il salvataggio di Red Dead 2 della fidanzata, si scusa con un video dell'attore protagonista

Avete mai cancellato per sbaglio un file di salvataggio di un gioco che stavate ancora giocando? Se sì, sapete bene quanto possa essere frustrante, ma almeno sapete che è solo colpa vostra. Un uomo ha però commesso un errore ben peggiore: ha cancellato il file di salvataggio di Red Dead Redemption 2 della fidanzata.
Difficile tornare indietro (se non si ha una copia in cloud, si intende) ma almeno l'uomo ha trovato un modo per farsi perdonare... o così speriamo. Ha pagato un Cameo del doppiatore del protagonista di RDR 2 - Roger Clark - che ha confortato la donna.
Cosa ha detto Roger Clark
Cameo è un'app pensata per richiedere brevi video a chiunque si renda disponibile: ovviamente ad avere un certo grado di successo sono celebrità del calibro di Roger Clark. Recentemente, l'attore ha ricevuto una particolare richiesta che ha voluto condividere tramite i social media, come potete vedere qui sotto.
Clark scrive: "Sono davvero senza parole per il supporto che mi mostrate su Cameo. Grazie per apprezzare i miei videomessaggi. Mi piacciono tutti, ma sono quelli come questi qui sotto quelli per cui vivo. Mandiamo tutti delle vibrazioni positive a questa povera ragazza. Almeno il suo uomo sa cosa ha combinato."
Nell'immagine, vediamo la richiesta per il Cameo: il fidanzato spiega che la donna era ai due terzi del gioco e che si era impegnata a compiere scelte molto etiche (e quando interpreti un fuorilegge non è sempre facilissimo). Purtroppo (sebbene sia comprensibile) il video realizzato dall'attore di Red Dead Redemption 2 non è stato condiviso, quindi non possiamo sapere cosa abbia detto Clark.
Diteci, un video dall'attore protagonista del videogioco di cui avete appena perso i dati di salvataggio vi aiuterebbe a lenire la ferita, oppure sareste inconsolabili? Segnaliamo infine che dopo anni, Red Dead Redemption 2 ha ancora un segreto che i fan stanno svelando passo passo.