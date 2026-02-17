Resident Evil: il regista di Weapons ha avuto "carta bianca per fare quello che vuole" con il film

Considerando inoltre che si tratterà di un reboot , dunque un film chiaramente scollegato dalla serie vista finora e dunque senza imposizioni particolari per il regista, è ancora più comprensibile la libertà concessagli.

D'altra parte, il curriculum di Cregger parla chiaro: ha ottenuto grandi consensi con Barbarian e, ancora di più, con il recente Weapons , film che hanno anche cementato la sua esperienza nell'ambito horror, dunque si tratta di un personaggio molto preparato, che potrebbe fare grandi cose con Resident Evil.

Sembra proprio che Capcom e Constantin Film abbiano una grande fiducia nelle capacità del regista Zach Cregger di rilanciare la serie cinematografica Resident Evil , considerando che pare abbiano dato "carta bianca" per fare praticamente quello che vuole con il reboot.

Un rilancio totale

In una recente intervista pubblicata da Deadline, il CEO di Constantin Film, Oliver Berbin, ha riferito che la produzione ha lasciato carta bianca, libertà creativa totale a Cregger per la sua nuova visione del Resident Evil cinematografico.

Personaggi di Resident Evil

"Con Resident Evil abbiamo vissuto un'esperienza incredibile con una delle proprietà intellettuali di maggior successo a livello internazionale, che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino per molti anni", ha spiegato, "e ora stiamo creando qualcosa di nuovo: non solo una nuova idea per una storia, ma anche la possibilità per una nuova generazione di prendere in mano la proprietà intellettuale e creare qualcosa di diverso".

In un altro punto dell'intervista, Berbin afferma che il prossimo film di Resident Evil, la cui uscita nelle sale è prevista per il 18 settembre, è "molto lontano da tutto ciò che è collegato a Resident Evil, solo perché Zach Cregger ha uno stile tutto suo".

Di recente abbiamo avuto qualche informazione in più sul cast, che comprende Zach Cherry, Kali Reis e Austin Abrams, oltre ad aver saputo che sarà vicino a Resident Evil 2, 3 e 4, dunque dovrebbe rimanere piuttosto fedele al materiale originale.