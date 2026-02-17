Le prossime stagioni di Battlefield 6 non arriveranno in ritardo, assicura il producer

Nel corso di un'intervista, il producer Phil Girette ha assicurato che le prossime stagioni di Battlefield 6 non arriveranno in ritardo, visto che i problemi legati alle tempistiche di lancio della Stagione 2 risulteranno ormai superati.

"Siamo reduci dal lancio di Battlefield 6 e storicamente non siamo famosi per riuscire a gestire bene questi momenti, ma stavolta è andata piuttosto liscia e quindi siamo soddisfatti", ha spiegato Girette. "Tuttavia, quel lancio ha richiesto molto lavoro e molto tempo."

"Abbiamo quindi guardato ai contenuti previsti per la Stagione 2 e volevamo semplicemente lasciarli un po' di più in caldo, così da avere modo di rifinire le cose e assicurarci di soddisfare le aspettative dei giocatori". Da qui lo slittamento dell'aggiornamento.

In ogni caso, il producer ha lavorato insieme al team perché situazioni del genere non si ripetano con le prossime stagioni, adottando misure trasversali fra marketing e sviluppo che possano velocizzare il processo.