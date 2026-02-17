L'app Virtual Boy per Nintendo Switch Online è disponibile, con sette giochi scaricabili

A questo proposito, Nintendo ha messo a disposizione una vera e propria replica della vecchia console , al prezzo di 80€, oppure una versione a prezzo ridotto, in cartone, acquistabile per 25€.

Ricordiamo che per utilizzare i giochi nel catalogo del Virtual Boy è necessario, oltre ad essere abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, anche acquistare un accessorio specifico per trasformare lo schermo di Nintendo Switch in un visore.

L'app del Virtual Boy è disponibile da oggi per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo , consentendo subito di scaricare sette giochi nel catalogo della particolare console con visore allegato.

I primi giochi disponibili

Se avete tutto l'occorrente, potete procedere con il download dell'app specifica dedicata a Virtual Boy su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e lanciarvi alla scoperta del catalogo dedicato alla console considerata il peggior flop nella storia di Nintendo, in termini videoludici.

Sebbene messa così possa non sembrare molto attraente, si tratta comunque di un hardware decisamente curioso, che ha portato a giochi rimasti poco noti nella storia proprio per il fallimento commerciale della macchina.

Il catalogo di giochi subito disponibili è il seguente:

3D Tetris

Galactic Pinball

Golf

The Mansion of Innsmouth

Red Alarm

Teleroboxer

Virtual Boy Wario Land

Questi sono i primi sette giochi che risultano già disponibili da oggi, ma Nintendo ha confermato che altri nove arriveranno nel prossimo futuro per la console "virtuale" in questione.

Tra questi ci saranno Mario Clash, Mario's Tennis, Jack Bros, Space Invaders Virtual Collection, Virtual Bowling, Vertical Force, V-Tetris e i precedentemente inediti Zero Racer e D-Hopper.