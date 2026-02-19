Battlefield 6 punterà su mappe più grandi ascoltando i fan, ma...

Una delle caratteristiche più apprezzate dai giocatori di Battlefield, nel corso di vari capitoli, è la presenza di grandi mappe , con molti luoghi da conquistare e il supporto ai veicoli aerei.

Cosa ha detto il team di Battlefield 6

"Non vogliamo svelare ancora troppo, ma abbiamo ricevuto il messaggio forte e chiaro," ha dichiarato a PC Gamer il produttore delle stagioni di DICE, Philipp Girette, in merito al feedback sulle mappe. "Avete visto recentemente in Battlefield Labs che abbiamo iniziato a fare dei test con Golmud Railway, una delle mappe più vecchie di Battlefield. Questa è una delle risposte [a quel feedback] che possiamo dare ora, e il resto riguarda il futuro."

PC Gamer ha chiesto a DICE se l'approccio "più grande è meglio" possa essere applicato anche alle mappe esistenti che sono state criticate per i loro layout restrittivi e angusti. La risposta è stata che la priorità del team sono le nuove mappe, quindi non aspettatevi stravolgimenti importanti per quelle vecchie.

"Per quanto riguarda le mappe, cerchiamo di apportare modifiche a quelle che sono attualmente in fase di sviluppo," ha detto Girette. "E poi guardiamo più avanti, come avete detto voi. Ci vuole molto tempo per creare queste mappe. Siamo in qualche modo, non limitati, ma dobbiamo essere molto mirati in ciò che facciamo... Penso che daremo sicuramente un'occhiata alle mappe esistenti, ma non c'è nulla che possiamo annunciare per quanto riguarda la Stagione 2."

