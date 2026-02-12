Battlefield 6 svela i contenuti della Stagione 2 in un trailer: armi, veicoli e la mappa Contaminata al lancio

Il filmato si apre con Contaminata , una mappa di grandi dimensioni ambientata in una zona montana della Germania che ospita una base aerea un tempo controllata dalla NATO. Come mostrato nel trailer, si tratta di un campo di battaglia pensato per scontri aperti tra fanteria e mezzi corazzati, caratterizzato da ampi spazi, trincee e gallerie sotterranee.

EA e i Battlefield Studios hanno pubblicato il trailer di presentazione della Stagione 2 di Battlefield 6 e Redsec , offrendo una panoramica delle novità in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 17 febbraio e nei prossimi mesi.

Novità in arrivo anche a marzo e aprile

Il trailer conferma anche l'arrivo di nuovi veicoli, tra cui l'elicottero da ricognizione americano AH‑6 Littlebird, già apparso in diversi capitoli della serie, e una moto da cross, ideale per muoversi rapidamente tra le strade montane della nuova mappa.

Le novità non finiscono qui: sono in arrivo anche tre nuove armi, due gadget e il fumo psicoattivo VL‑7, una sostanza che distorce la visuale e disorienta i giocatori, protagonista anche di un'omonima modalità a tempo limitato dedicata.

La roadmap della Stagione 2 di Battlefield 6 e Redsec

Un mese dopo il lancio della Stagione 2, il 17 marzo arriveranno la mappa Base di Hagental e la modalità a tempo limitato Crepuscolo, mentre il 14 aprile sarà il turno dell'Operazione Augur, accompagnata da aggiornamenti per la modalità Portal, il veicolo corazzato LTV e il machete Ripper 14".