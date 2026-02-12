0

Se ami i picchiaduro, Mortal Kombat 11 per PC costa poco più di 3 €

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Mortal Kombat 11 per PC a un prezzo particolarmente basso. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/02/2026
Se sei alla ricerca di un picchiaduro divertente ma non vuoi spendere troppo, su Instant Gaming è disponibile Mortal Kombat 11 per PC (Steam) a soli 3,27 € invece di 50 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco curato e spassoso

Si tratta di un gioco di combattimento con molte storie e retroscena, nonché con scontri avvincenti e coinvolgenti. Molti elementi possono essere personalizzati in base alle proprie preferenze. Inoltre, sono presenti diverse modalità, come la storia o Krypta, dove dovrai saccheggiare l'isola in cerca di tesori e altri bottini. Tuttavia, quest'ultima è un po' dispersiva e mal calcolata, rendendo la progressione tediosa e favorendo di conseguenza le microtransazioni.

Nel complesso, però, si tratta di un gioco molto tattico e ragionato, con un comparto tecnico estremamente convincente e tante modalità in grado di divertire per innumerevoli ore. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

