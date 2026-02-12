6

Spider-Noir si mostra nel primo trailer ufficiale: svelata la data di uscita della serie TV Prime Video con Nicolas Cage

Spider‑Noir debutta il 27 maggio su Prime Video: Nicolas Cage veste i panni dello Spider‑Man noir anni '30, tra atmosfere cupe, investigazione e una versione in bianco e nero pensata per i fan del genere.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/02/2026
Spider-Noir

Amazon ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Spider‑Noir, la serie televisiva Prime Video con protagonista Nicolas Cage nei panni di una versione alternativa di Spider‑Man che mescola azione, investigazione e atmosfere noir.

È stata annunciata anche la data di uscita: gli abbonati potranno guardarla tramite Prime Video dal 27 maggio. Gli spettatori potranno scegliere se guardarla nella sua versione "autentica" in bianco e nero oppure a colori. Lo stesso vale per il trailer: qui sotto trovate entrambe le versioni, fateci sapere quale preferite.

I primi dettagli su Spider-Noir

La serie è ambientata nella New York degli anni '30, una città cupa e segnata dalla Grande Depressione, dove il crimine organizzato domina le strade e la corruzione permea ogni livello della società. Al centro della storia c'è Ben Reilly, un investigatore privato di mezz'eta ormai disilluso, che deve fare i conti con il suo passato come unico supereroe della città.

Tra casi irrisolti, cospirazioni e figure misteriose, il protagonista si ritrova a indagare su una minaccia che affonda le radici in un passato che pensava di aver sepolto. Il tono ricordano per certi versi il noir classico: pioggia battente, ombre lunghe, moralità ambigua e un eroe tormentato che lotta tanto contro i criminali quanto contro i propri demoni. Da qui anche l'idea di proporre la serie interamente in bianco e nero, come i classici del genere, per quanto è possibile optare anche per una versione più moderna a colori.

Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland Spider-Man: Brand New Day segnerà un cambio di tono per la saga con Tom Holland

La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, con la supervisione di Phil Lord e Christopher Miller, già responsabili del multiverso animato di Spider‑Man. Nel cast, accanto a Nicolas Cage, troviamo Jun Li, Lamorne Morris, Jack Huston e Brendan Gleeson. Lukas Haas avrà invece un ruolo ricorrente nella serie. Spider‑Noir è creata e guidata dallo showrunner Oren Uziel, sceneggiatore di The Cloverfield Paradox.

