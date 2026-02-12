Spider-Noir si mostra nel primo trailer ufficiale: svelata la data di uscita della serie TV Prime Video con Nicolas Cage

È stata annunciata anche la data di uscita: gli abbonati potranno guardarla tramite Prime Video dal 27 maggio . Gli spettatori potranno scegliere se guardarla nella sua versione "autentica" in bianco e nero oppure a colori . Lo stesso vale per il trailer: qui sotto trovate entrambe le versioni, fateci sapere quale preferite.

Amazon ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Spider‑Noir , la serie televisiva Prime Video con protagonista Nicolas Cage nei panni di una versione alternativa di Spider‑Man che mescola azione, investigazione e atmosfere noir.

I primi dettagli su Spider-Noir

La serie è ambientata nella New York degli anni '30, una città cupa e segnata dalla Grande Depressione, dove il crimine organizzato domina le strade e la corruzione permea ogni livello della società. Al centro della storia c'è Ben Reilly, un investigatore privato di mezz'eta ormai disilluso, che deve fare i conti con il suo passato come unico supereroe della città.

Tra casi irrisolti, cospirazioni e figure misteriose, il protagonista si ritrova a indagare su una minaccia che affonda le radici in un passato che pensava di aver sepolto. Il tono ricordano per certi versi il noir classico: pioggia battente, ombre lunghe, moralità ambigua e un eroe tormentato che lotta tanto contro i criminali quanto contro i propri demoni. Da qui anche l'idea di proporre la serie interamente in bianco e nero, come i classici del genere, per quanto è possibile optare anche per una versione più moderna a colori.

La serie è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, con la supervisione di Phil Lord e Christopher Miller, già responsabili del multiverso animato di Spider‑Man. Nel cast, accanto a Nicolas Cage, troviamo Jun Li, Lamorne Morris, Jack Huston e Brendan Gleeson. Lukas Haas avrà invece un ruolo ricorrente nella serie. Spider‑Noir è creata e guidata dallo showrunner Oren Uziel, sceneggiatore di The Cloverfield Paradox.