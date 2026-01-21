Gli assorbenti a tema Pokémon non sono la collaborazione che ci aspettavamo, ma li apprezziamo

Nel mondo dell'intrattenimento ci sono una serie di argomenti che vengono ignorati ma che si sa bene che esistono. Non serve ricordare che il protagonista della storia ogni tanto deve andare in bagno o che a fine mese ci sono le tasse da pagare. Non è nemmeno necessario ricordare che alcune persone hanno un ciclo mestruale e hanno bisogno di prodotti dedicati.

The Pokémon Company però sa bene che viviamo nel mondo reale e che certi prodotti igienici sono fondamentali e ha sfruttato l'occasione per realizzare l'ennesima collaborazione a tema Pokémon.