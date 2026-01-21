Gli assorbenti a tema Pokémon non sono la collaborazione che ci aspettavamo, ma li apprezziamo

Nel mondo dell'intrattenimento ci sono una serie di argomenti che vengono ignorati ma che si sa bene che esistono. Non serve ricordare che il protagonista della storia ogni tanto deve andare in bagno o che a fine mese ci sono le tasse da pagare. Non è nemmeno necessario ricordare che alcune persone hanno un ciclo mestruale e hanno bisogno di prodotti dedicati.
The Pokémon Company però sa bene che viviamo nel mondo reale e che certi prodotti igienici sono fondamentali e ha sfruttato l'occasione per realizzare l'ennesima collaborazione a tema Pokémon.
Pokémon e assorbenti
The Pokémon Company ha collaborato con Plaza e con i suoi "The Week Sanitary Pads", ovvero degli assorbenti. Plaza propone pacchetti colorati e allegri, che rendono meno imbarazzante alle persone più giovani l'acquisto di questa tipologia di prodotti. L'idea è che i pacchetti devono assomigliare a delle confezioni di cosmetici o di uno snack.
La collaborazione vedrà l'arrivo di due confezioni speciali a tema Pokémon, che rendono l'assorbente ancora più colorato e giocoso. Su un pacchetto appaiono Pikachu, Charmander, Snorlax, Slowpoke, Ditto e Togepi. Sull'altro sono presenti Eevee, Psyduck, Chansey, Piplup, Diglet e Gengar.
La triste notizia è che questi pacchetti non sono in vendita, ma sono parte di un programma educativo giapponese - di cui Plaza è parte - che rende disponibili gratuitamente prodotti per l'igiene intima a scuole e altri enti giovanili, per togliere lo stigma sociale sull'uso di questi oggetti. Chissà, forse alla fine li metteranno anche in circolazione per i collezionisti.
Parlando sempre di oggetti interessanti per i collezionisti, vi segnaliamo che il bellissimo Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology arriva anche in occidente.