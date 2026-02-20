Sony è "fiduciosa della direzione presa": il capo dei PS Studios spiega la chiusura di Bluepoint Games

Come vi abbiamo già segnalato, Bluepoint Games è stata chiusa da Sony . Il famoso team che per anni ha realizzato ottimi remake e remaster, per ultimo il remake per PS5 di Demon's Souls, è arrivato alla fine della propria corsa, per il grande dispiacere dei fan (non potremo più dire che stanno lavorando a un remake di Bloodborne) e ovviamente per l'enorme dispiacere dei dipendenti che non hanno più un lavoro, in un periodo così complesso per l'industria videoludica.

Il messaggio completo del capo dei PlayStation Studios

Hermen Hulst ha infatti affermato: "Buongiorno a tutti, volevo condividere un importante aggiornamento riguardante il business degli Studios. Come ho accennato nella Town Hall di dicembre, il 2025 ha visto alcuni punti di forza significativi all'interno di PlayStation Studios. Ghost of Yōtei è stato pubblicato con successo di critica e di pubblico, Death Stranding 2: On the Beach ha ulteriormente dimostrato il nostro impegno verso l'eccellenza narrativa, e Helldivers 2 e MLB The Show continuano a trainare il coinvolgimento costante dei giocatori e i ricavi."

"Allo stesso tempo, operiamo in un ambiente industriale sempre più difficile. L'aumento dei costi di sviluppo, il rallentamento della crescita del settore, il cambiamento nei comportamenti dei giocatori e le più ampie difficoltà economiche rendono più difficile creare giochi in modo sostenibile. Per navigare in questa realtà, dobbiamo continuare ad adattarci ed evolverci."

"Abbiamo esaminato attentamente la nostra attività per assicurarci di ottenere risultati oggi pur rimanendo ben posizionati per il futuro. Di conseguenza, chiuderemo Bluepoint Games a marzo. Questa decisione non è stata presa alla leggera. Bluepoint è un team incredibilmente talentuoso e la loro competenza tecnica ha offerto esperienze eccezionali alla comunità PlayStation. Voglio ringraziare tutti i membri di Bluepoint per la loro creatività, maestria e impegno per la qualità. Dove possibile, lavoreremo per trovare opportunità per alcuni dei dipendenti colpiti all'interno della nostra rete globale di studi."

"Anche se so che questa è una notizia difficile da apprendere, sono fiducioso nella direzione che abbiamo intrapreso. Creatività, innovazione e la creazione di esperienze indimenticabili per i giocatori rimangono al centro di PlayStation Studios. Abbiamo una solida tabella di marcia per l'anno fiscale 2026, con molto da aspettarsi nei mesi a venire. Grazie per il vostro duro lavoro e il continuo supporto."