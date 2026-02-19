PlayStation chiude Bluepoint Games, lo studio dei remake di Demon's Souls e Shadow of the Colossus

"Bluepoint Games è un team incredibilmente talentuoso e la loro competenza tecnica ha dato vita a esperienze eccezionali per la community PlayStation", ha aggiunto il portavoce. "Li ringraziamo per la loro passione, creatività e maestria"

La notizia è stata diffusa inizialmente da un messaggio del giornalista Jason Schreier su BlueSky e successivamente confermata da un articolo di Bloomberg, che riporta anche il commento di un portavoce di PlayStation. Secondo quanto dichiarato, circa 70 dipendenti perderanno il lavoro e la decisione di chiudere lo studio sarebbe arrivata "a seguito di una recente revisione aziendale ".

Sony ha chiuso definitivamente Bluepoint Games , il team dei PlayStation Studios diventato celebre grazie a remaster e remake di altissima qualità, tra cui i rifacimenti di Demon's Souls e Shadow of the Colossus .

Bluepoint Games dalle prime remaster alla chiusura

Bluepoint Games è uno studio con sede ad Austin, fondato nel 2006 da Andy O'Neil e Marco Thrush. La sua reputazione si è costruita attraverso remaster di altissima qualità come God of War Collection Vol. I e II, The Ico & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection e Uncharted: The Nathan Drake Collection, fino ad arrivare a Gravity Rush Remastered e all'acclamato remake di Shadow of the Colossus per PS4 del 2018.

Il successo è stato consolidato nel 2020 con il remake di Demon's Souls per PS5, titolo di lancio della console e dimostrazione della maestria tecnica dello studio. Proprio dopo questo risultato, Sony ha acquisito Bluepoint Games, ufficializzandone l'ingresso nei PlayStation Studios il 30 settembre 2021.

Dopo l'acquisizione, il team ha mantenuto un profilo estremamente basso. Era inizialmente al lavoro su un progetto originale, poi cancellato durante la riorganizzazione interna di Sony legata ai titoli live‑service. Successivamente lo studio sarebbe tornato a concentrarsi su un nuovo progetto single‑player non annunciato, alimentando speculazioni su un possibile remake o su una nuova IP. A questo punto, però, è possibile che non sapremo mai davvero su cosa stesse lavorando.