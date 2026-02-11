Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia starebbero per tornare: remake di un remake in arrivo?

Ora, un leaker suggerisce che Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono pronti a tornare.

Quale sarà il futuro di Pokémon? Tra non troppo tempo potremo scoprirlo, visto che il Pokémon Day è sempre più vicino, ma nel frattempo ci sono varie speculazioni e rumor. Oltre all'ovvia - sebbene misteriosa - Generazione 10, ovvero il prossimo grande capitolo principale, non pare impossibile che Game Freak e Pokémon Company puntino ancora una volta su un remake di qualche tipo.

Cosa ha detto il leaker su Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

La fonte delle informazioni è il noto leaker Riddle_Khu, che ha condiviso un post nel quale scrive molto semplicemente: "Presto ritorneranno" con le immagini della confezioni di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia in versione inglese.

Il leaker è stato abbastanza generico da non permetterci di capire esattamente cosa voglia dire, ma ci sono alcune facili possibilità. Una è l'arrivo di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia in versione emulata su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: si tratterebbe per certo del procedimento più semplice per la compagnia di Kyoto e renderebbe felici molti appassionati.

Potrebbe però essere anche un riferimento a un remake o una remaster del videogioco. Certo, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia sono dei remake della prima generazione, quindi sarebbe curioso vedere il remake di un remake, ma non sarebbe nemmeno la prima volta nel mondo dei videogiochi. Un completo rifacimento del gioco potrebbe assomigliare a Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente per Nintendo Switch, ad esempio, con gli stessi contenuti ma una nuova veste grafica.

Per ora si tratta solo di speculazioni, ovviamente, ma il Pokémon Day avrà luogo il 27 febbraio e se c'è qualcosa di vero, è credibile che il tutto venga annunciato in tale occasione. Nel frattempo, vi segnaliamo che un giocatore di Pokémon ha speso cinque anni per trovare dei Cromatici davvero unici: non lo rifarà mai.