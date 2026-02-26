Epic Games Store: i giochi gratis del 5 marzo sono stati annunciati, disponibili quelli di oggi

Siamo a giovedì e, come da tradizione, Epic Games Store mette a disposizione i nuovi giochi gratis di oggi e annuncia quelli in arrivo la prossima settimana: vediamo dunque quali sono i titoli gratis previsti per il 5 marzo.

Cominciamo dunque col guardare i giochi disponibili da oggi, che come annunciato la settimana scorsa sono Boxes: Lost Fragments e My Night Job, due titoli alquanto diversi tra loro, sia come meccaniche che come atmosfere generali.

Boxes: Lost Fragments è un gioco in stile rompicapo nel quale dobbiamo risolvere una serie di enigmi all'interno di scatole, caratterizzati da meccanismi ed elementi interattivi da scoprire.

My Night Job è invece un gioco d'azione a scorrimento laterale dallo stile retro, ispirato agli horror degli anni 80. Possiamo usare oltre 60 armi per fare a pezzi i nostri nemici e avanzare nei livelli.