Epic Games Store: i giochi gratis del 5 marzo sono stati annunciati, disponibili quelli di oggi

Epic Games Store lancia i nuovi giochi gratis della settimana e annuncia quelli della settimana prossima, come da tradizione di ogni giovedì: vediamo dunque le nuove offerte.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/02/2026
Siamo a giovedì e, come da tradizione, Epic Games Store mette a disposizione i nuovi giochi gratis di oggi e annuncia quelli in arrivo la prossima settimana: vediamo dunque quali sono i titoli gratis previsti per il 5 marzo.

Cominciamo dunque col guardare i giochi disponibili da oggi, che come annunciato la settimana scorsa sono Boxes: Lost Fragments e My Night Job, due titoli alquanto diversi tra loro, sia come meccaniche che come atmosfere generali.

Boxes: Lost Fragments è un gioco in stile rompicapo nel quale dobbiamo risolvere una serie di enigmi all'interno di scatole, caratterizzati da meccanismi ed elementi interattivi da scoprire.

My Night Job è invece un gioco d'azione a scorrimento laterale dallo stile retro, ispirato agli horror degli anni 80. Possiamo usare oltre 60 armi per fare a pezzi i nostri nemici e avanzare nei livelli.

Tra eroi fantasy e rape rapinatrici

Per quanto riguarda invece i giochi gratis previsti per il 5 marzo, sono stati annunciati due titoli di notevole interesse, entrambi disponibili la settimana prossima e fino al 12 marzo, quando verranno sostituiti dall'offerta successiva.

Si tratta dei seguenti giochi:

  • Idle Champions of the Forgotten Realms
  • Turnip Boy Robs a Bank

Idle Champions of the Forgotten Realms è un videogioco gestionale e strategico ufficiale di Dungeons & Dragons che riprende personaggi e ambientazioni dal frnchise per metterli all'interno di un'avventura in stile idle RPG, che consente di sbloccare progressivamente sempre più elementi.

Turnip Boy Robs a Bank è invece la nuova avventura di Rapetto, che dopo aver evaso le tasse è pronto a infrangere ancora la legge, ma sempre in maniera decisamente tenera a comica.

Questa volta il criminale in carriera ha fatto combutta con il temibile Clan dei Sottaceti per pianificare e mettere in atto la più bizzarra rapina di tutti i tempi, acquistando strumenti dal dark web, prendendo ostaggi e rubando oggetti di valore, ma mantenendo il suo inconfondibile stile demenziale.

#Epic Games Store
