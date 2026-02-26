Epic Games Store: i giochi gratis del 5 marzo sono stati annunciati, disponibili quelli di oggi

Siamo a giovedì e, come da tradizione, Epic Games Store mette a disposizione i nuovi giochi gratis di oggi e annuncia quelli in arrivo la prossima settimana: vediamo dunque quali sono i titoli gratis previsti per il 5 marzo.
Cominciamo dunque col guardare i giochi disponibili da oggi, che come annunciato la settimana scorsa sono Boxes: Lost Fragments e My Night Job, due titoli alquanto diversi tra loro, sia come meccaniche che come atmosfere generali.
Boxes: Lost Fragments è un gioco in stile rompicapo nel quale dobbiamo risolvere una serie di enigmi all'interno di scatole, caratterizzati da meccanismi ed elementi interattivi da scoprire.
My Night Job è invece un gioco d'azione a scorrimento laterale dallo stile retro, ispirato agli horror degli anni 80. Possiamo usare oltre 60 armi per fare a pezzi i nostri nemici e avanzare nei livelli.
Tra eroi fantasy e rape rapinatrici
Per quanto riguarda invece i giochi gratis previsti per il 5 marzo, sono stati annunciati due titoli di notevole interesse, entrambi disponibili la settimana prossima e fino al 12 marzo, quando verranno sostituiti dall'offerta successiva.
Si tratta dei seguenti giochi:
- Idle Champions of the Forgotten Realms
- Turnip Boy Robs a Bank
Idle Champions of the Forgotten Realms è un videogioco gestionale e strategico ufficiale di Dungeons & Dragons che riprende personaggi e ambientazioni dal frnchise per metterli all'interno di un'avventura in stile idle RPG, che consente di sbloccare progressivamente sempre più elementi.
Turnip Boy Robs a Bank è invece la nuova avventura di Rapetto, che dopo aver evaso le tasse è pronto a infrangere ancora la legge, ma sempre in maniera decisamente tenera a comica.
Questa volta il criminale in carriera ha fatto combutta con il temibile Clan dei Sottaceti per pianificare e mettere in atto la più bizzarra rapina di tutti i tempi, acquistando strumenti dal dark web, prendendo ostaggi e rubando oggetti di valore, ma mantenendo il suo inconfondibile stile demenziale.