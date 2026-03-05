Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis e svela quelli in arrivo il 12 marzo

L'Epic Games Store oggi ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis e un bundle extra esclusivo. Contestualmente ha svelato anche quali doni ha in serbo per tutti i giocatori PC in arrivo il 12 marzo: Isonzo e Cozy Grove.

Cominciamo dunque col guardare il gioco e il nuovo contenuto gratuito disponibili da oggi, 5 marzo. Potrete riscattarli a questo indirizzo. Si tratta dello sparatutto roguelike Turnip Boy Robs a Bank e del Dragonlance Pack di Idle Champions of the Forgotten Realms, che include oltre 100 dollari in contenuti aggiuntivi. Una volta reclamati i giochi e i bonus saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.