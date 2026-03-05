0

Epic Games Store offre un nuovo gioco gratis e svela quelli in arrivo il 12 marzo

Epic Games Store regala oggi Turnip Boy Robs a Bank e un bundle di Idle Champions, mentre il 12 marzo arriveranno gratis Cozy Grove e Isonzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/03/2026
Epic Games Store

L'Epic Games Store oggi ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis e un bundle extra esclusivo. Contestualmente ha svelato anche quali doni ha in serbo per tutti i giocatori PC in arrivo il 12 marzo: Isonzo e Cozy Grove.

Cominciamo dunque col guardare il gioco e il nuovo contenuto gratuito disponibili da oggi, 5 marzo. Potrete riscattarli a questo indirizzo. Si tratta dello sparatutto roguelike Turnip Boy Robs a Bank e del Dragonlance Pack di Idle Champions of the Forgotten Realms, che include oltre 100 dollari in contenuti aggiuntivi. Una volta reclamati i giochi e i bonus saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.

Scopriamo i giochi gratuiti della prossima settimana

Passando ai giochi gratis del 12 marzo, Cozy Grove si presenta come una peculiare simulazione di campeggio ambientata su un'isola in continua evoluzione infestata da fantasmi. Nei panni di uno Spettro Scout, dobbiamo esplorare l'isola, scoprire nuovi segreti, interagire con altre entità spettrali e aiutare gli spiriti locali a trovare la pace, riportando colore e vitalità all'ambiente.

Cambiando completamente genere, Isonzo è uno sparatutto multiplayer in prima persona ambientato sul fronte italiano della Prima guerra mondiale. Il gioco punta a offrire un'esperienza immersiva e fedele agli eventi storici, combinando realismo, tensione e un gameplay di squadra ben strutturato. I giocatori possono scegliere diverse classi, utilizzare equipaggiamenti d'epoca e collaborare per conquistare o difendere posizioni chiave. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Isonzo.

Che ne pensate dei nuovi regali dell'Epic Games Store di oggi e di quelli in arrivo il 12 marzo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

