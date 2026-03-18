PS VR2 perde un altro videogioco: l'esclusiva Firewall Ultra sarà messa offline

PS VR2 è una delle piattaforme più recenti di Sony, ma questo non significa che tutti i suoi giochi abbiano successo e si possano permettere di rimanere attivi a lungo. Tramite il PS Blog, precisamente con un aggiornamento di un articolo di agosto 2023, è stato confermato che una delle esclusive del visore di PlayStation andrà presto offline.

Quando Firewall Ultra sarà messo offline

Il PlayStation Blog scrive: "Le funzionalità online di Firewall Ultra verranno interrotte e non saranno più disponibili a partire dal 17 settembre 2026. Poiché è necessaria una connessione online per giocare a questo titolo, il gioco non sarà più fruibile a partire dalle ore 19:00 ora italiana del 17 settembre 2026". L'orario è stato adattato da noi in traduzione.

Questo annuncio non è in realtà particolarmente sorprendente visto che nel dicembre 2023, quattro mesi dopo la pubblicazione del gioco, lo sviluppatore First Contact Entertainment ha annunciato la propria chiusura, spiegando che i costi di sviluppo per i AAA VR erano troppi rispetto ai potenziali guadagni dell'industria della realtà virtuale, che non ha ricevuto sufficiente supporto dal pubblico.

First Contact Entertainment ha pubblicato anche Solaris: Offworld Combat per Quest, Rift e l'originale PlayStation VR; il gioco era stato tolto dalla vendita su Meta Horizon ma è ancora disponibile all'acquisto su PS Store. Firewall Ultra non è in vendita al momento della scrittura ma il suo predecessore, Zero Hour, è ancora acquistabile.