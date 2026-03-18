PS VR2 perde un altro videogioco: l'esclusiva Firewall Ultra sarà messa offline

PS VR2 è una delle piattaforme più recenti di Sony, ma questo non significa che tutti i suoi giochi abbiano successo e si possano permettere di rimanere attivi a lungo. Tramite il PS Blog, precisamente con un aggiornamento di un articolo di agosto 2023, è stato confermato che una delle esclusive del visore di PlayStation andrà presto offline.
Parliamo di Firewall Ultra, uno sparatutto in prima persona dal taglio realistico.
Quando Firewall Ultra sarà messo offline
Il PlayStation Blog scrive: "Le funzionalità online di Firewall Ultra verranno interrotte e non saranno più disponibili a partire dal 17 settembre 2026. Poiché è necessaria una connessione online per giocare a questo titolo, il gioco non sarà più fruibile a partire dalle ore 19:00 ora italiana del 17 settembre 2026". L'orario è stato adattato da noi in traduzione.
Questo annuncio non è in realtà particolarmente sorprendente visto che nel dicembre 2023, quattro mesi dopo la pubblicazione del gioco, lo sviluppatore First Contact Entertainment ha annunciato la propria chiusura, spiegando che i costi di sviluppo per i AAA VR erano troppi rispetto ai potenziali guadagni dell'industria della realtà virtuale, che non ha ricevuto sufficiente supporto dal pubblico.
First Contact Entertainment ha pubblicato anche Solaris: Offworld Combat per Quest, Rift e l'originale PlayStation VR; il gioco era stato tolto dalla vendita su Meta Horizon ma è ancora disponibile all'acquisto su PS Store. Firewall Ultra non è in vendita al momento della scrittura ma il suo predecessore, Zero Hour, è ancora acquistabile.