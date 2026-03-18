Exodus si mostra in un video gameplay e sembra proprio un erede "action" di Mass Effect

Infine, la terza parte si incentra sull'esplorazione di un antico tempio Celestial su Khonsu, completando così una veloce panoramica di situazioni in cui è possibile trovarsi all'interno di questo interessante titolo.

Quello che vediamo, a quanto pare, è un combattimento posto in una fase iniziale del gioco fuori Lyonesse, con Jun, Tom ed Elise impegnati in un duro scontro a fuoco, seguito poi da una fase di spostamento all'interno di una torre spaziale.

Archetype Entertainment ha pubblicato un nuovo video gameplay di Exodus che mostra il nuovo action RPG fantascientifico "erede" di Mass Effect in azione, tra scontri a fuoco ed esplorazione , dando modo di calarci direttamente all'interno di una sezione del gioco.

Un Mass Effect un po' più action

Dal video risultano piuttosto chiari i richiami a Mass Effect nell'ambientazione e nello stile generale, anche se Exodus sembra impostato su un'azione decisamente più veloce e dinamica, pur mantenendo comunque una struttura da gioco di ruolo.

D'altra parte, il team di Austin è una divisione di Wizards of the Coast, e al suo interno conta vari veterani provenienti da BioWare, oltre che da Naughty Dog e 343 Industries.

In Exodus, l'umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia, che si rivela però alquanto ostile, e deve lottare per la sopravvivenza. Protagonista della storia è il Viaggiatore, l'ultima speranza dell'umanità.

Il compito è quello di rubare armi e tecnologie aliene agli esseri più potenti dell'universo, i Celestiali, che rappresentano anche il più grande nemico dell'umanità.

Una delle caratteristiche peculiari del gioco pare sia la dilatazione temporale che occorre viaggiando nello spazio: il tempo sarà relativo e i giorni che passano per il protagonista possono corrispondere a decenni a casa, portando a conseguenze imprevedibili che possono cambiare il mondo di riferimento.

In precedenza, avevamo visto il gioco con un trailer ai The Game Awards 2025.