Exodus sarà protagonista di una presentazione estesa, ecco quando

Il gameplay di Exodus sarà protagonista di una presentazione estesa, che verrà trasmessa il prossimo 6 giugno subito dopo il Future Games Show Summer Showcase, che comincerà alle 21.00 ora italiana.

Come sapete, finora il team di sviluppo di Archetype Entertainment ha mostrato le meccaniche del gioco attraverso una serie di brevi sequenze in-game che si ponevano alla stregua di teaser rispetto all'esperienza completa.

Con la nuova presentazione, lo studio ha probabilmente intenzione di esporre il loop del gameplay e dare agli utenti un'idea chiara di come sarà questo promettente action RPG in stile Mass Effect.

È tuttavia ancora presto per fari prendere dall'entusiasmo, visto che Exodus non farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S prima del prossimo anno: bisognerà avere ancora un bel po' di pazienza.