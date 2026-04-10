Exodus è stato mostrato con un nuovo video di gameplay in uno scenario infuocato

"Questi momenti rappresentano gameplay ancora in fase di sviluppo e una piccola anteprima di ciò che arriverà questa estate, quando presenteremo il gameplay in maniera approfondita ", hanno spiegato gli sviluppatori.

In queste sequenze, Jun Aslan scende nel sottosuolo insieme ai compagni Tom Vargas e Salt the Octopus, e a un certo punto utilizza una manovra speciale che gli consente di liberare la strada dai detriti o eventualmente modellare il magma in oggetti.

"Siamo entusiasti di condividere un nuovo sguardo al gameplay in lavorazione di Exodus", hanno scritto gli autori. "Questa volta vi porterà in profondità sotto la superficie , dove antiche rovine Celestiali si fondono con fiumi di fuoco in un ambiente ostile e in continuo mutamento."

Exodus è stato mostrato con un nuovo video di gameplay dagli sviluppatori di Archetype Entertainment, che stavolta hanno presentato uno scenario infuocato e una delle abilità a disposizione del protagonista dell'avventura.

Sempre più promettente?

Exodus sembra proprio un erede "action" di Mass Effect e questo nuovo video conferma le similitudini con l'iconico action RPG di BioWare, che ha senza dubbio lasciato un vuoto nel cuore degli appassionati.

Qualche tempo fa il narrative director di Exodus, Drew Karpyshyn, ha detto che "c'è fame di grandi giochi di ruolo" ed è per questo che sta lavorando a questo progetto, dopo aver contribuito alla realizzazione della trilogia di Mass Effect.

"Siamo fan anche noi", ha spiegato Karpyshyn in quell'occasione. "Sappiamo che tipo di giochi ci piacciono e sappiamo che il pubblico sta aspettando l'uscita del prossimo grande titolo di questo genere, e questo ci offre l'enorme opportunità di soddisfare quel bisogno."