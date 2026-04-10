Harry Potter, Ralph Fiennes non sarà Voldemort ma suggerisce un nome per la serie TV

Ralph Fiennes non sarà Voldemort nella serie TV di Harry Potter: sebbene gli sia stato chiesto di tornare a interpretare il Signore Oscuro alcuni anni fa, l'attore è convinto che ormai quel treno sia passato e che dunque qualcun altro dovrà sostituirlo.

La domanda a questo punto è chiara: chi sarà il nuovo Voldemort? I produttori dello show non hanno ancora annunciato nulla al riguardo, ma Fiennes si è detto entusiasta di uno dei nomi più chiacchierati in questo momento: quello di Tilda Swinton.

Nota anche per i ruoli dell'Antico in Doctor Strange e Gabriele in Constantine, Swinton è stata definita "fantastica" da Ralph Fiennes, anche se ovviamente il suo ingaggio comporterebbe delle operazioni di adattamento importanti.

Probabilmente ancora più del lavoro che sarà necessario per inquadrare al meglio il nuovo Severus Piton di Paapa Essiedu, che si troverà a svolgere un ruolo complesso e con tanti risvolti che andranno gestiti in maniera convincente.