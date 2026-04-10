Il gameplay del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è spuntato in rete

Non manca naturalmente un brevissimo assaggio dell'iconico wall running , una delle meccaniche che fanno parte dell'esperienza di Prince of Persia da parecchio tempo e che, a quanto pare, era stata doverosamente ripresa nel remake.

Uno degli sviluppatori del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo , Chandra Kouns, ha pubblicato un breve video di gameplay inedito tratto dal gioco, che come saprete è stato cancellato da Ubisoft tempo fa.

Una cancellazione clamorosa

Come probabilmente ricorderete, pare che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sia stato cancellato quando era ormai pronto al 99%, ed è questo dettaglio a rappresentare l'aspetto più clamoroso di quanto accaduto, più che la cancellazione in sé.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che il progetto avesse delle difficoltà è apparso chiaro fin dal suo annuncio, avvenuto nel settembre del 2020, e non sono bastati diversi anni di lavorazione a colmare le mancanze qualitative verso cui i vertici di Ubisoft hanno inevitabilmente puntato il dito.