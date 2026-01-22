Il team di Prince of Persia Remake commenta la cancellazione: "non ci stiamo allontanando dal franchise"

La compagnia francese si sta riorganizzando e come è tipico per questi periodi sta facendo "pulizia", limitando i costi e dando nuovi compiti ai vari team. Parlando nello specifico di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, però, abbiamo modo di leggere i pensieri del team di sviluppo .

Come vi abbiamo già segnalato, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato cancellato e con lui sono morti altri cinque videogiochi, tre dei quali sarebbero stati nuove proprietà intellettuali di Ubisoft.

Cosa ha detto il team di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Il messaggio ufficiale degli autori di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake recita, in traduzione, come segue: "Alla community di Prince of Persia, vogliamo condividere direttamente con voi questa notizia. Abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Sappiamo che questa scelta è profondamente deludente. Il gioco ha un enorme significato per i fan e per il team che ci ha lavorato."

"Sebbene il progetto avesse un reale potenziale, non siamo riusciti a raggiungere il livello di qualità che meritate e proseguire avrebbe richiesto più tempo e investimenti di quanti potessimo impegnare in modo responsabile. Inoltre, non volevamo pubblicare qualcosa che fosse al di sotto di ciò che Le Sabbie del Tempo rappresenta."

"Prince of Persia, come universo ed eredità, continua ad avere per noi un'importanza enorme e questa decisione non significa che ci stiamo allontanando dal franchise. Grazie per la vostra passione, pazienza e amore per Prince of Persia."

Per avere tutti i dettagli sulla nuova struttura di Ubisoft, che si è divisa in cinque case creative, vi lasciamo alla nostra notizia dedicata.