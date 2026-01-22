10

Il team di Prince of Persia Remake commenta la cancellazione: "non ci stiamo allontanando dal franchise"

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non arriverà mai sui nostri PC e console, ma secondo il team questo non significa che il franchise sia stato abbandonato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/01/2026
Farah e il principe in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake
Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo
Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo
News

Come vi abbiamo già segnalato, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato cancellato e con lui sono morti altri cinque videogiochi, tre dei quali sarebbero stati nuove proprietà intellettuali di Ubisoft.

La compagnia francese si sta riorganizzando e come è tipico per questi periodi sta facendo "pulizia", limitando i costi e dando nuovi compiti ai vari team. Parlando nello specifico di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, però, abbiamo modo di leggere i pensieri del team di sviluppo.

Cosa ha detto il team di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Il messaggio ufficiale degli autori di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake recita, in traduzione, come segue: "Alla community di Prince of Persia, vogliamo condividere direttamente con voi questa notizia. Abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake. Sappiamo che questa scelta è profondamente deludente. Il gioco ha un enorme significato per i fan e per il team che ci ha lavorato."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Sebbene il progetto avesse un reale potenziale, non siamo riusciti a raggiungere il livello di qualità che meritate e proseguire avrebbe richiesto più tempo e investimenti di quanti potessimo impegnare in modo responsabile. Inoltre, non volevamo pubblicare qualcosa che fosse al di sotto di ciò che Le Sabbie del Tempo rappresenta."

Ubisoft ha svelato i dati di vendita di Assassin's Creed e i suoi franchise maggiori Ubisoft ha svelato i dati di vendita di Assassin's Creed e i suoi franchise maggiori

"Prince of Persia, come universo ed eredità, continua ad avere per noi un'importanza enorme e questa decisione non significa che ci stiamo allontanando dal franchise. Grazie per la vostra passione, pazienza e amore per Prince of Persia."

Per avere tutti i dettagli sulla nuova struttura di Ubisoft, che si è divisa in cinque case creative, vi lasciamo alla nostra notizia dedicata.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il team di Prince of Persia Remake commenta la cancellazione: "non ci stiamo allontanando dal franchise"