Star Wars: Maul - Shadow Lord è stato mostrato con il primo teaser

Disney ha pubblicato il primo teaser di Star Wars: Maul - Shadow Lord, la nuova serie animata ambientata nell'universo canonico di Star Wars e incentrata sulla figura di Darth Maul, uno dei personaggi più iconici e complessi della saga.

Domani, 22 gennaio, arriverà anche il trailer ufficiale, che provvederà finalmente a rivelare ulteriori dettagli su di un progetto che non ha mancato di generare grande entusiasmo fra i numerosi fan di questo franchise.

Shadow Lord racconterà una storia che si svolge dopo gli eventi di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma, con Maul che riesce a sopravvivere a quella che doveva essere la sua morte e comincia un percorso che lo porterà a una sostanziale ascesa.

Alla luce di quanto visto in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, la serie dedicata a Darth Maul si pone dunque come un tassello fondamentale, che aggiunge storie e dettagli al canone della saga.