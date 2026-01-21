Star Wars: Maul - Shadow Lord è stato mostrato con il primo teaser

Disney ha pubblicato il primo teaser di Star Wars: Maul - Shadow Lord, la nuova serie animata ambientata nell'universo canonico di Star Wars e incentrata sulla figura di Darth Maul, uno dei personaggi più iconici e complessi della saga.
Domani, 22 gennaio, arriverà anche il trailer ufficiale, che provvederà finalmente a rivelare ulteriori dettagli su di un progetto che non ha mancato di generare grande entusiasmo fra i numerosi fan di questo franchise.
Shadow Lord racconterà una storia che si svolge dopo gli eventi di Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma, con Maul che riesce a sopravvivere a quella che doveva essere la sua morte e comincia un percorso che lo porterà a una sostanziale ascesa.
Alla luce di quanto visto in Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels, la serie dedicata a Darth Maul si pone dunque come un tassello fondamentale, che aggiunge storie e dettagli al canone della saga.
Torna anche Sam Witwer
Annunciata lo scorso aprile, Star Wars: Maul - Shadow Lord vedrà il ritorno di Sam Witwer, l'attore che ha doppiato il personaggio nelle serie animate precedenti e che gli appassionati di videogiochi conoscono molto bene.
Si tratta infatti dell'interprete di Deacon St. John in Days Gone, nonché di Starkiller nei due episodi di Star Wars: Il Potere della Forza, anche se il suo curriculum include ulteriori collaborazioni con il mondo del gaming.