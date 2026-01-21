0

Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake includerà un finale inedito e non solo

Nel corso di un'intervista con il PlayStation Blog giapponese, gli sviluppatori di Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake hanno rivelato che il gioco includerà un finale inedito e altri extra.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/01/2026
Le protagoniste di Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori ai microfoni del PlayStation Blog giapponese, Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake includerà un finale inedito, realizzato appositamente per questa versione del gioco, e diversi altri contenuti extra.

"In questo remake non ci siamo limitati a ricreare il fascino dell'opera originale", ha spiegato il director Hidehiko Nakajima. "Abbiamo aggiunto storie secondarie e nuove aree per approfondire ulteriormente l'esperienza."

"Oltre a quello originale di Fatal Frame: Crimson Butterfly, inoltre, abbiamo incluso un nuovo finale", ha continuato Nakajima. Finale che, a quanto pare, verrà accompagnato da un brano inedito intitolato "Utsushie".

Si tratta di una canzone che è stata scritta appositamente dall'artista Tsukiko Amano, già nota ai fan della serie prodotta da Koei Tecmo per il suo importante contributo musicale al franchise.

Anche il gameplay è stato migliorato

In arrivo il 12 marzo, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake riproporrà la trama di grande impatto dell'originale. "Era spaventoso, ma i giocatori volevano vedere cosa sarebbe successo dopo", ha spiegato il creatore della serie, Makoto Shibata. "Questo equilibrio è ciò che ha permesso a molte persone di vivere la storia fino alla fine."

Sono state apportate migliorie anche al gameplay, ad ogni modo: "Il nucleo del 'vedere chiaramente qualcosa di spaventoso, fotografarlo e sconfiggerlo' non è cambiato. Ciò che abbiamo aggiunto è la possibilità di combattere in modo più proattivo, padroneggiando le tecniche fotografiche", ha detto Hidehiko Nakajima.

