Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake includerà un finale inedito e non solo

"Oltre a quello originale di Fatal Frame: Crimson Butterfly, inoltre, abbiamo incluso un nuovo finale", ha continuato Nakajima. Finale che, a quanto pare, verrà accompagnato da un brano inedito intitolato "Utsushie" .

"In questo remake non ci siamo limitati a ricreare il fascino dell'opera originale", ha spiegato il director Hidehiko Nakajima. "Abbiamo aggiunto storie secondarie e nuove aree per approfondire ulteriormente l'esperienza."

Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori ai microfoni del PlayStation Blog giapponese, Fatal Frame 2: Crimson Butterly Remake includerà un finale inedito , realizzato appositamente per questa versione del gioco, e diversi altri contenuti extra.

Anche il gameplay è stato migliorato

In arrivo il 12 marzo, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake riproporrà la trama di grande impatto dell'originale. "Era spaventoso, ma i giocatori volevano vedere cosa sarebbe successo dopo", ha spiegato il creatore della serie, Makoto Shibata. "Questo equilibrio è ciò che ha permesso a molte persone di vivere la storia fino alla fine."

Sono state apportate migliorie anche al gameplay, ad ogni modo: "Il nucleo del 'vedere chiaramente qualcosa di spaventoso, fotografarlo e sconfiggerlo' non è cambiato. Ciò che abbiamo aggiunto è la possibilità di combattere in modo più proattivo, padroneggiando le tecniche fotografiche", ha detto Hidehiko Nakajima.