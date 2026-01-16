Star Wars, Kathleen Kennedy lascia la presidenza di Lucasfilm: ecco chi la sostituirà

Kathleen Kennedy lascerà la presidenza di Lucasfilm dopo quattordici anni, a conferma delle voci che circolavano ormai da tempo: a sostituirla nella gestione della proprietà intellettuale di Star Wars saranno Dave Filoni e Lynwen Brennan.
"Quando George Lucas mi chiese di prendere le redini di Lucasfilm al momento del suo ritiro, non avrei mai potuto immaginare cosa mi aspettasse", ha dichiarato la Kennedy. "È stato un vero privilegio trascorrere più di un decennio lavorando al fianco di talenti straordinari."
"La loro creatività e dedizione sono state fonte di ispirazione, e sono profondamente orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme. Sono entusiasta di poter continuare a sviluppare film e serie TV con collaboratori di lunga data e nuove voci che rappresentano il futuro della narrazione."
Lasciato il ruolo di presidente, infatti, Kathleen Kennedy tornerà a occuparsi di produzione, fornendo il proprio contributo per i film The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter.
La nuova leadership
Come detto, dopo la conferma delle voci sull'addio di Kathleen Kennedy, la leadership di Lucasfilm passerà alla coppia formata da Dave Filoni, produttore esecutivo e regista di The Mandalorian, nonché mente creativa dietro diversi altri progetti di successo, e Lynwen Brennan.
"Il mio amore per la narrazione è stato plasmato dai film di Kathleen Kennedy e George Lucas", ha detto Dave Filoni. "Non avrei mai sognato di poter imparare il mestiere del cinema da entrambi. Da Rey a Grogu, Kathy ha supervisionato la più grande espansione dello storytelling di Star Wars mai vista sullo schermo."
"Lucasfilm ha avuto un ruolo profondamente significativo nella mia vita", ha dichiarato invece Lynwen Brennan. "È una comunità di narratori ispiranti, con uno spirito ribelle unico, e sono onorata di poterla guidare insieme a Dave Filoni."