Star Wars, Kathleen Kennedy lascia la presidenza di Lucasfilm: ecco chi la sostituirà

Kathleen Kennedy lascerà la presidenza di Lucasfilm dopo quattordici anni, a conferma delle voci che circolavano ormai da tempo: a sostituirla nella gestione della proprietà intellettuale di Star Wars saranno Dave Filoni e Lynwen Brennan.

"Quando George Lucas mi chiese di prendere le redini di Lucasfilm al momento del suo ritiro, non avrei mai potuto immaginare cosa mi aspettasse", ha dichiarato la Kennedy. "È stato un vero privilegio trascorrere più di un decennio lavorando al fianco di talenti straordinari."

"La loro creatività e dedizione sono state fonte di ispirazione, e sono profondamente orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme. Sono entusiasta di poter continuare a sviluppare film e serie TV con collaboratori di lunga data e nuove voci che rappresentano il futuro della narrazione."

Lasciato il ruolo di presidente, infatti, Kathleen Kennedy tornerà a occuparsi di produzione, fornendo il proprio contributo per i film The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter.