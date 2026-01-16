Nintendo Switch 2 vedrà l'arrivo di un nuovo modello più compatto?

Per quanto suoni assurdo, essendo passati appena pochi mesi dal lancio, Nintendo Switch 2 potrebbe vedere l'arrivo di un nuovo modello più compatto, o almeno è ciò che sembra suggerire un dettaglio presente sul sito ufficiale della casa giapponese.

Alcuni utenti hanno infatti notato la presenza di un nuovo modello della console, identificato con il codice "OSM", sul portale Nintendo Account, il sito che consente di gestire appunto i profili e i dispositivi associati. Si tratta di un codice mai menzionato in precedenza né legato ad alcun hardware annunciato ufficialmente.

Inutile dire che gli appassionati hanno cercato di capire cosa indichi quell'acronimo, e l'ipotesi più suggestiva al momento è che "OSM" stia per "Ounce Small Model", visto che "Ounce" pare fosse il nome in codice utilizzato internamente per Nintendo Switch 2.

Gli indizi sembrano insomma suggerire che Nintendo stia lavorando a una versione più compatta di Switch 2 e forse pensata per la sola portabilità, come già accaduto all'originale Nintendo Switch con l'arrivo del modello Lite.