Subnautica 2 potrebbe entrare in accesso anticipato tra pochi mesi su PC e Xbox dopo rinvii e battaglie legali

IGN ha pubblicato un report secondo cui Subnautica 2 entrerà in Accesso Anticipato a maggio su PC e Xbox, grazie a un accordo raggiunto tra gli sviluppatori di Unknown Worlds e il publisher Krafton. L'ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La mail del boss di Unkown Worlds

IGN ha condiviso un'email interna di Steve Papoutsis, il boss di Unknown Worlds, inviata all'intero team di Subnautica 2 in cui annuncia il raggiungimento di un accordo tra le parti.

"Vogliamo prenderci un momento per ringraziare sinceramente ogni membro del team di Unknown Worlds e i nostri partner. Negli ultimi nove mesi avete lavorato incredibilmente duro per portare Subnautica 2 vicino al traguardo. Questo impegno ha dato vita a un gioco di cui siamo davvero orgogliosi, e che noi e i nostri partner di Krafton abbiamo unanimemente ritenuto pronto per l'uscita in Accesso Anticipato a maggio", recita la mail.

"Grazie alla vostra dedizione e al vostro talento, abbiamo aggiunto nuovi capitoli della storia, creato nuove creature e realizzato nuovi biomi, insieme a molte altre funzionalità. Con questi progressi significativi, la scorsa settimana abbiamo superato la revisione del progresso dei lavori di KRAFTON e ora siamo pronti a iniziare il nostro percorso di sviluppo aperto insieme alla community. Abbiamo piena fiducia di aver raggiunto un punto in cui possiamo offrire un'esperienza che i giocatori ameranno."

"Non vediamo l'ora di lavorare con Ted Gill per garantire una transizione fluida e puntare a un lancio di successo. La nostra priorità è mettere il gioco nelle mani della community che lo attende con entusiasmo, e questo significa valorizzare il lavoro che avete già fatto per rendere tutto ciò possibile."

Per chi si fosse perso la vicenda, tutto ha avuto inizio a luglio dello scorso anno, quando Krafton ha licenziato i capi e fondatori di Unknown Worlds, tra cui il CEO Ted Gill, a ridosso del lancio in Accesso Anticipato di Subnautica 2, inizialmente previsto per quel periodo.

Nello stesso mese un report di Bloomberg rivelava che Krafton aveva deciso di rinviare la pubblicazione al 2026, ritenendo che il gioco non fosse ancora pronto. La decisione ha creato una frattura con gli sviluppatori, che accusavano il publisher di aver rimandato il lancio per evitare il pagamento di un bonus da 250 milioni di dollari, previsto al raggiungimento di un certo volume di vendite entro il 2025. Krafton ha successivamente confermato il rinvio, ma negato qualsiasi intento di eludere il bonus.

La disputa è poi approdata in tribunale, fino alla sentenza favorevole per i fondatori di Unknown Worlds, che ha portato al reintegro di Ted Gill e al ripristino del bonus da 250 milioni di dollari previsto dagli accordi originali.