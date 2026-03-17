La campagna Kickstarter di Cyberpunk: Trading Card Game ha già raggiunto cifre da capogiro

Che il progetto avrebbe attirato un enorme interesse era prevedibile, ma sorprende comunque la cifra raggiunta in poche ore: mentre scriviamo siamo oltre i 5 milioni di euro raccolti , a fronte di un obiettivo minimo di appena 87.017 euro, con ancora 31 giorni prima della chiusura della campagna.

CD Projekt RED, in collaborazione con l'azienda WeirdCo, ha lanciato oggi la campagna Kickstarter di Cyberpunk: Trading Card Game , il gioco di carte collezionabili ufficiale basato su Cyberpunk 2077, sulla serie animata Cyberpunk: Edgerunners e su altri elementi dell'universo Cyberpunk.

Il richiamo irresistibile di Night City

Grazie a questo risultato, la maggior parte degli stretch goal è già stata sbloccata. Considerando che ne mancano solo pochi e che la campagna potrebbe spingersi fino agli 8 milioni di euro, è probabile che WeirdCo sarà costretta ad annunciarne di nuovi per tenere il passo.

Se siete interessati, potete raggiungere la pagina Kickstarter a questo indirizzo. Con un contributo minimo di 49 dollari (circa 43 euro) si ottengono i due mazzi starter: The Heist, dedicato ai mercenari di Night City, ed Embracing Power, incentrato sulla Arasaka Corporation. Aumentando l'importo si accede a numerosi extra, fino ai pacchetti premium da circa 7.000 euro, dedicati a personaggi iconici come Adam Smasher e David Martinez, che includono otto mazzi iniziali e una grande quantità di contenuti aggiuntivi.

Presentato lo scorso dicembre, Cyberpunk: Trading Card Game mette i giocatori al comando di una squadra di edgerunner, selezionando personaggi provenienti da tutto il franchise e sfidando gli avversari per diventare una leggenda di Night City. Le carte presentano illustrazioni originali e il gioco è pensato per appassionati di GCC, collezionisti e fan dell'universo Cyberpunk.

Il set di debutto, "Welcome to Night City", arriverà nella seconda metà del 2026 e introdurrà personaggi come V, Jackie Welles, Johnny Silverhand e Judy Álvarez, permettendo ai giocatori di creare mazzi competitivi o collezioni personali. A seguire arriverà il Set 2, che espanderà ulteriormente il gioco introducendo in modo completo i personaggi della serie animata Cyberpunk: Edgerunners.