La campagna Kickstarter di Cyberpunk: Trading Card Game ha già raggiunto cifre da capogiro

CD Projekt RED, in collaborazione con l'azienda WeirdCo, ha lanciato oggi la campagna Kickstarter di Cyberpunk: Trading Card Game, il gioco di carte collezionabili ufficiale basato su Cyberpunk 2077, sulla serie animata Cyberpunk: Edgerunners e su altri elementi dell'universo Cyberpunk.
Che il progetto avrebbe attirato un enorme interesse era prevedibile, ma sorprende comunque la cifra raggiunta in poche ore: mentre scriviamo siamo oltre i 5 milioni di euro raccolti, a fronte di un obiettivo minimo di appena 87.017 euro, con ancora 31 giorni prima della chiusura della campagna.
Il richiamo irresistibile di Night City
Grazie a questo risultato, la maggior parte degli stretch goal è già stata sbloccata. Considerando che ne mancano solo pochi e che la campagna potrebbe spingersi fino agli 8 milioni di euro, è probabile che WeirdCo sarà costretta ad annunciarne di nuovi per tenere il passo.
Se siete interessati, potete raggiungere la pagina Kickstarter a questo indirizzo. Con un contributo minimo di 49 dollari (circa 43 euro) si ottengono i due mazzi starter: The Heist, dedicato ai mercenari di Night City, ed Embracing Power, incentrato sulla Arasaka Corporation. Aumentando l'importo si accede a numerosi extra, fino ai pacchetti premium da circa 7.000 euro, dedicati a personaggi iconici come Adam Smasher e David Martinez, che includono otto mazzi iniziali e una grande quantità di contenuti aggiuntivi.
Presentato lo scorso dicembre, Cyberpunk: Trading Card Game mette i giocatori al comando di una squadra di edgerunner, selezionando personaggi provenienti da tutto il franchise e sfidando gli avversari per diventare una leggenda di Night City. Le carte presentano illustrazioni originali e il gioco è pensato per appassionati di GCC, collezionisti e fan dell'universo Cyberpunk.
Il set di debutto, "Welcome to Night City", arriverà nella seconda metà del 2026 e introdurrà personaggi come V, Jackie Welles, Johnny Silverhand e Judy Álvarez, permettendo ai giocatori di creare mazzi competitivi o collezioni personali. A seguire arriverà il Set 2, che espanderà ulteriormente il gioco introducendo in modo completo i personaggi della serie animata Cyberpunk: Edgerunners.