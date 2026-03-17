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La funzione potenziamento modalità portatile di Switch 2 alla prova in un video confronto con vari giochi

Un video di GVG mostra i miglioramenti e promuove della nuova modalità boost di Switch 2 mettendo alla prova vari giochi, tra cui Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Xenoblade Chronicles 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/03/2026
Artwork di Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Il canale YouTube GVG ha pubblicato una serie di confronti tra diversi giochi Nintendo Switch eseguiti in retro‑compatibilità su Switch 2, mostrando le differenze con e senza la nuova funzione "potenziamento modalità portatile".

Come saprete, Nintendo ha pubblicato oggi l'aggiornamento di sistema 22.0.0 per Switch 2, introducendo a sorpresa questa modalità. Una volta attivata, consente ai giochi Switch 1 di utilizzare la modalità TV anche in portabilità, con effetti che includono una risoluzione più alta (sfruttando così i 1080p dello schermo di Switch 2), una maggiore stabilità del framerate e/o un livello di dettaglio superiore.

Prime impressioni molto positive

Il video di GVG mostra miglioramenti anche molto evidenti. Donkey Kong Country: Tropical Freeze, ad esempio, passa da 600p a 1080p con il boost attivo con immagini sensibilmente più nitide. Anche Xenoblade Chronicles 2 trae grande beneficio dalla funzione, soprattutto a causa della sua risoluzione dinamica molto bassa in portatile su Switch 1.

Il caso più curioso riguarda però Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition: la versione Switch 1 potenziata offre una qualità dell'immagine superiore rispetto alla Nintendo Switch 2 Edition, penalizzata dal poco convincente upscaling IA introdotto in quest'ultima.

Avete già provato il "potenziamento modalità portatile" di Switch 2? Che impressioni vi ha fatto? Raccontatecelo nei commenti qui sotto.

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