La funzione potenziamento modalità portatile di Switch 2 alla prova in un video confronto con vari giochi

Il canale YouTube GVG ha pubblicato una serie di confronti tra diversi giochi Nintendo Switch eseguiti in retro‑compatibilità su Switch 2, mostrando le differenze con e senza la nuova funzione "potenziamento modalità portatile".
Come saprete, Nintendo ha pubblicato oggi l'aggiornamento di sistema 22.0.0 per Switch 2, introducendo a sorpresa questa modalità. Una volta attivata, consente ai giochi Switch 1 di utilizzare la modalità TV anche in portabilità, con effetti che includono una risoluzione più alta (sfruttando così i 1080p dello schermo di Switch 2), una maggiore stabilità del framerate e/o un livello di dettaglio superiore.
Prime impressioni molto positive
Il video di GVG mostra miglioramenti anche molto evidenti. Donkey Kong Country: Tropical Freeze, ad esempio, passa da 600p a 1080p con il boost attivo con immagini sensibilmente più nitide. Anche Xenoblade Chronicles 2 trae grande beneficio dalla funzione, soprattutto a causa della sua risoluzione dinamica molto bassa in portatile su Switch 1.
Il caso più curioso riguarda però Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition: la versione Switch 1 potenziata offre una qualità dell'immagine superiore rispetto alla Nintendo Switch 2 Edition, penalizzata dal poco convincente upscaling IA introdotto in quest'ultima.
Avete già provato il "potenziamento modalità portatile" di Switch 2? Che impressioni vi ha fatto? Raccontatecelo nei commenti qui sotto.