IO Interactive taglia i ponti con Build A Rocket Boy dopo il cocente flop di MindsEye

Di conseguenza, l'etichetta IOI Partners non sarà più il publisher del gioco e sono stati annullati anche gli accordi relativi ai progetti futuri , incluso il crossover già annunciato tra Hitman e MindsEye , che non vedrà più la luce.

IO Interactive , lo studio dietro Hitman e 007: First Light, ha annunciato di aver concluso la propria collaborazione con Build A Rocket Boy , autore del dimenticabile action‑adventure MindsEye .

Il comunicato di IO Interactive

"Il coinvolgimento di IOI Partners in MindsEye giunge al termine, fatta eccezione per le funzioni di transizione essenziali necessarie a trasferire lo status di publisher ufficiale a Build A Rocket Boy", recita il comunicato ufficiale di IO Interactive. "Da questo momento in poi sarà Build A Rocket Boy ad assumersi tutte le responsabilità di pubblicazione, garantendo continuità alla community di MindsEye e a tutti i partner. IOI Partners e BARB stanno collaborando strettamente per assicurare una transizione senza intoppi nelle prossime settimane."

"Alla luce di questa separazione, la missione di Hitman annunciata nel giugno 2025, prevista come evento crossover all'interno di MindsEye, non verrà più pubblicata. Tuttavia, BARB intende collaborare con dei partner su altri progetti in futuro. Sia IOI Partners che Build A Rocket Boy riconoscono l'attesa che questa collaborazione aveva generato nella community e ringraziano i giocatori per il supporto dimostrato."

Pubblicato a giugno dello scorso anno, MindsEye è stato accolto molto negativamente al lancio, rivelandosi, al netto di grandi premesse, un gioco fondamentalmente mediocre, nonché afflitto al lancio da numerosi bug e problemi di performance. Si stima che circa 300 sviluppatori siano stati licenziati a seguito dell'insuccesso del titolo, ai quali si sono aggiunti ulteriori tagli al personale annunciati a inizio mese.