Lo studio di MindsEye ha subito altri licenziamenti, sarebbe rimasto solo un decimo dello staff originale

Build a Rocket Boy, lo studio autore di MindsEye, ha avviato una nuova ondata di licenziamenti: si tratta della terza nell'arco dell'ultimo anno. Non ci sono numeri ufficiali, ma secondo fonti di Kotaku sarebbero state tagliate circa 170 persone sulle 250 rimaste. Un crollo drastico se si considera che, stando alle parole del CEO Mark Gerhard, il team contava oltre 800 dipendenti nella fase di massima espansione. In pratica sarebbe rimasto circa un decimo dello staff originale.

Le prime avvisaglie sono arrivate nei giorni scorsi tramite vari messaggi su LinkedIn da parte di sviluppatori che annunciavano di essere stati colpiti dai nuovi tagli, tra cui il senior game designer James Tyler e l'audio designer Tom Cross. Altri ex dipendenti hanno confermato la loro uscita dal team anche sul server Discord ufficiale di MindsEye. Successivamente tramite le proprie fonti Kotaku ha confermato la nuova ondata di licenziamenti.