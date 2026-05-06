PlayStation Plus, i giochi di maggio: EA Sports FC 26, Wuchang e Nine Sols

PlayStation Plus si aggiorna a maggio con l'arrivo di tre nuovi giochi disponibili per tutti gli abbonati al servizio Sony, a partire dal livello Essential. Si comincia con EA Sports FC 26, l'ultima edizione del calcio secondo Electronic Arts, che introduce alcune importanti novità sul piano del gameplay senza trascurare i contenuti. Con Wuchang: Fallen Feathers e Nine Sols si respira invece un'atmosfera diversa, che sa di arti marziali: il soulslike del team cinese Leenzee offre un'esperienza solida e decisamente ricca, mentre l'action in stile metroidvania di Red Candle Games si ispira ai combattimenti di Sekiro: Shadows Die Twice per proporre una struttura 2D molto affascinante. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa selezione? Sì e no: come rivela il nostro immancabile sondaggio, le reazioni positive rispetto ai giochi di maggio sono state pari al 48%, contro un 52% di feedback negativi, sancendo una sostanziale parità.

EA Sports FC 26 EA Sports FC 26 punta a rinnovare la serie calcistica prodotta da Electronic Arts grazie all'introduzione di una novità molto interessante, ovverosia la possibilità di scegliere fra gameplay competitivo o autentico: la prima opzione, pensata per FUT e per le partite online, si traduce in un ritmo altissimo e in un ampio uso delle skill; la seconda opzione è invece meno rapida, più tattica e ragionata, con un'enfasi sul centrocampo e un'impostazione più credibile. Purtroppo questa prima implementazione dei due preset non convince appieno, nel senso che ognuna presenta limiti abbastanza chiari e la gestione delle routine comportamentali non sembra aver subito una profonda evoluzione, anzi: le squadre avversarie si muovono in modo scolastico, senza cambi di ritmo o reazioni convincenti, rendendo evidente la natura artificiale dell'esperienza. Si tratta, ad ogni modo, di un approccio dotato di un indubbio potenziale, che potrebbe essere sviluppato in futuro e che contribuisce a fare del titolo targato EA il videogioco calcistico più completo sul mercato, supportato da basi solide, un Ultimate Team che resta ancora una volta centrale, una dotazione senza dubbio ricca e un comparto tecnico migliorato sotto il profilo delle animazioni. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di EA Sports FC 26.

Wuchang: Fallen Feathers L'esperimento soulslike del team cinese Leenzee ci catapulta in una Cina imperiale alternativa, dove nel mezzo di sanguinose guerre civili emerge anche una misteriosa piaga sovrannaturale, che trasforma gli esseri umani in creature folli e mostruose. Protagonista di Wuchang: Fallen Feathers è Bai, una piratessa priva di memoria ma abile nella lotta, che deve fare i conti con una sorta di maledizione "piumata" che ha colpito una delle sue braccia. La protagonista di Wuchang: Fallen Feathers Sebbene la trama del gioco non venga raccontata in maniera chiara e lineare, lasciando al world building e alle interazioni con i personaggi la scoperta dei dettagli necessari, il gioco può contare su un'ambientazione affascinante e dalla struttura complessa, che si pone come una sorta di labirinto interconnesso, ricco di scorciatoie e percorsi alternativi tutti da scoprire. Dopodiché, ovviamente, ci sono i combattimenti, che seguono le meccaniche tipiche dei soulslike miscelandole con l'estetica Wuxia fra attacchi, schivate e incantesimi che si fondono in un sistema fluido, basato sull'accumulo di risorse che alimentano tecniche avanzate e magie. Le cinque classi di armi, pur limitate nel numero, offrono stili profondamente diversi, incentivando la sperimentazione. Avete letto la nostra recensione di Wuchang: Fallen Feathers?

Nine Sols Nine Sols parte da un presupposto intrigante: prendere il sistema di combattimento di Sekiro: Shadows Die Twice, con le sue peculiari meccaniche legate alle parate e ai contrattacchi, e adattarlo a una struttura action bidimensionale in stile metroidvania, in cui l'ottenimento di nuove abilità apre la strada verso zone dello scenario che in precedenza ci erano precluse. Il nostro personaggio in Nine Sols si prepara ad affrontare un boss Al comando di uno spadaccino dall'aspetto simile a quello di un gatto, il nostro compito sarà quello di ottenere vendetta nei confronti di un misterioso e potentissimo guerriero: una missione tutt'altro che semplice, che ci vedrà esplorare diversi scenari e affrontare avversari sempre più forti nel tentativo di prepararci alla resa dei conti finale. Sono proprio gli scontri con i boss a rappresentare uno degli aspetti più riusciti del progetto: vari, ispirati e ben integrati nelle meccaniche, offrono combattimenti che mantengono quella "democrazia" tipica dei migliori sistemi action. Meno convincente il comparto tecnico e artistico, che punta a un'ibridazione fra cyberpunk e taoismo che fatica a trovare una sintesi davvero armoniosa. La recensione di Nine Sols racconta tutto questo nel dettaglio e anche di più.

Gli arrivi e le partenze di maggio Non più disponibili su PlayStation Plus dal 5 maggio

Lords of the Fallen - PS5

Tomb Raider I-II-III Remastered - PS4 e PS5

Sword Art Online: Fractured Daydream - PS5 Disponibili su PlayStation Plus dal 5 maggio

EA Sports FC 26 - PS4 e PS5

Wuchang: Fallen Feathers - PS5

Nine Sols - PS4 e PS5