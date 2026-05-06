4

Borderlands 4 per PS5 è in super sconto su Amazon: risparmia 45 €

Tra le offerte di Amazon troviamo Borderlands 4 per PS5 al prezzo minimo storico, con uno sconto interessante del 56%. Perfetto se cerchi uno sparatutto caotico e adrenalinico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/05/2026
Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Articoli News Video Immagini

Se ami la serie o cerchi semplicemente uno sparatutto che sappia intrattenerti per innumerevoli ore, Borderlands 4 per PS5 è in super sconto su Amazon a 35,60 € rispetto al prezzo consigliato di 81 €, permettendoti di risparmiare il 56%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ancora più dinamico e divertente

Si tratta di uno sparatutto pensato per essere giocato da soli o in compagnia di tre amici. Potrai provare innumerevoli armi con bonus differenti, danni elementali e triple funzioni che sapranno divertirti senza alcun problema. Ogni personaggio è dotato di diverse specializzazioni e un triplice albero delle abilità su cui spendere i punti esperienza. In base alle tue preferenze potrai giocare per trenta, quaranta o centinaia di ore, con un endgame altrettanto interessante.

Borderlands 4 svela la data di uscita del DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, introduce un nuovo Cacciacripta Borderlands 4 svela la data di uscita del DLC Mad Ellie e la Cripta dei Dannati, introduce un nuovo Cacciacripta

Si tratta del miglior Borderlands di sempre, con un gunplay estremamente gratificante, innumerevoli armi e tanti modi di caratterizzare il proprio stile di gioco. Anche la mappa è artisticamente molto bella, ma le missioni secondarie rallentano il ritmo di gioco inutilmente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Borderlands 4 per PS5 è in super sconto su Amazon: risparmia 45 €