Borderlands 4 presenta i nuovi boss del raid e le novità dell’aggiornamento 1.7

Il team di Gearbox ha condiviso i dettagli sulle nuove sfide e sui contenuti in arrivo con l'aggiornamento 1.7 di Borderlands 4, previsto per il 28 maggio. Il fulcro dell'update è il nuovo incontro endgame Raid Boss 2, che mette i giocatori di fronte al Subjugator e a Thol l'Invincibile. Lo scontro si apre con un combattimento tag‑team in cui i due guardiani del Cronocustode si alternano sul campo, per poi unire le forze in un attacco combinato. Solo quando uno dei due cadrà inizierà la fase più impegnativa: il sopravvissuto si ritirerà nel proprio dominio, assumendo una forma ascesa con abilità completamente nuove, trasformando il duello in una sfida ad altissima tensione.

Grande sfida, grandi ricompense La sfida promette di essere impegnativa e le ricompense sono all'altezza. Sconfiggere i due boss permette di ottenere una nuova arma Perlescente, quattro oggetti Leggendari e cinque Impianti di Classe esclusivi, uno per ciascun Cacciacripta. Quando il sesto personaggio giocabile arriverà nel terzo trimestre del 2026 con il Pacchetto Trama 2, anche il suo Impianto verrà aggiunto al pool dei drop. Tra le novità figura anche il firmware Fuoco infuocato, che potenzia i colpi a carica completa premiando la precisione del giocatore. L'aggiornamento introduce inoltre una funzione molto richiesta dalla community: l'interruttore per la Progressione del personaggio condivisa. Introdotta in forma parziale con la Versione 1.5, ora permette di scegliere se iniziare un nuovo Cacciacripta da zero o mantenere i progressi condivisi, offrendo la libertà di rivivere Kairos come alla prima partita o di proseguire senza ripetere contenuti già completati.

Uno sguardo al futuro Il post di Gearbox include anche alcuni dettagli sui programmi degli sviluppatori durante il resto del 2026. A fine giugno arriveranno la Versione 1.8 e il Pacchetto Taglia 3, mentre entro l'anno debutteranno i Pacchetti Taglia 4 e 5 e il secondo Pacchetto Trama, che introdurrà un nuovo Cacciacripta e una nuova area della mappa. Borderlands 4 per Nintendo Switch 2 è ancora possibile, ma non è la priorità Nel frattempo, i giocatori possono iniziare a prepararsi per affrontare Subjugator e Thol l'Invincibile il 28 maggio. Il 26 maggio, due giorni prima del lancio del raid, Gearbox pubblicherà un nuovo episodio del DevCast dedicato alla progettazione dello scontro, con approfondimenti sui domini dei boss e sulle novità dell'aggiornamento.