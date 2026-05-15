Se ami i picchiaduro, Double Dragon Revive per Nintendo Switch è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Double Dragon Revive Limited Edition per Nintendo Switch a 27,30 €, rispetto al prezzo consigliato di 37,88 €, permettendoti di risparmiare il 28%. Specifichiamo per correttezza che non si tratta del prezzo minimo storico; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un classico da recuperare

Si tratta di un picchiaduro a scorrimento orizzontale, dove vestirai i panni dei tuoi personaggi preferiti dell'epoca d'oro dei giochi arcade. Tuttavia, l'esperienza è stata rinnovata per essere ancora più godibile, grazie a una moderna grafica 3D e a controlli pensati per accontentare sia appassionati che neofiti. Troverai ovviamente i nemici di un tempo e dovrai imparare il loro pattern d'attacco per metterli al tappeto.

Otto livelli pieni di elementi interattivi sapranno intrattenerti senza difficoltà, sebbene manchi qualche modalità extra. Per il resto, il sistema di combattimento è semplice ma vario, ed è un gioco davvero ottimo e divertente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.