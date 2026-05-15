0

Se ami i picchiaduro, Double Dragon Revive per Nintendo Switch è in sconto su Amazon

Double Dragon Revive Limited Edition per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al 28%. Si tratta di un grande classico dei giochi arcade.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/05/2026
Double Dragon Revive Limited Edition
Double Dragon Revive
Double Dragon Revive
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile Double Dragon Revive Limited Edition per Nintendo Switch a 27,30 €, rispetto al prezzo consigliato di 37,88 €, permettendoti di risparmiare il 28%. Specifichiamo per correttezza che non si tratta del prezzo minimo storico; se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un classico da recuperare

Si tratta di un picchiaduro a scorrimento orizzontale, dove vestirai i panni dei tuoi personaggi preferiti dell'epoca d'oro dei giochi arcade. Tuttavia, l'esperienza è stata rinnovata per essere ancora più godibile, grazie a una moderna grafica 3D e a controlli pensati per accontentare sia appassionati che neofiti. Troverai ovviamente i nemici di un tempo e dovrai imparare il loro pattern d'attacco per metterli al tappeto.

Otto livelli pieni di elementi interattivi sapranno intrattenerti senza difficoltà, sebbene manchi qualche modalità extra. Per il resto, il sistema di combattimento è semplice ma vario, ed è un gioco davvero ottimo e divertente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Se ami i picchiaduro, Double Dragon Revive per Nintendo Switch è in sconto su Amazon