Double Dragon Revive si aggiorna alla versione 1.5.0, cambia il team che si occupa del supporto

È disponibile l'aggiornamento 1.5.0 di Double Dragon Revive, pensato per migliorare l'esperienza di gioco tenendo conto delle osservazioni ricevute dai giocatori fin dal debutto del titolo. Tra le principali novità figura l'introduzione del Guard Counter, una nuova azione che permette di contrattaccare immediatamente dopo aver parato con successo un colpo nemico. È stata inoltre aggiunta una modalità Tutorial con uno scenario dedicato, pensata per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con le meccaniche di combattimento.
Il nuovo sviluppatore
La patch interviene anche sul bilanciamento dei personaggi giocabili. L'attivazione degli Hyper Blow è ora possibile da un'area più ampia, mentre il sistema di guardia è stato esteso consentendo di bloccare attacchi provenienti anche dalle diagonali anteriori e dai lati. Alcune animazioni dei danni subiti includono inoltre nuovi fotogrammi di invulnerabilità, per rendere il combattimento più fluido.
Numerose modifiche riguardano anche nemici e boss. Tra gli interventi più significativi figurano la riduzione della frequenza degli attacchi imparabili in diverse situazioni, l'aggiunta di indicatori visivi per rendere più leggibili alcune mosse e un riequilibrio di attacchi, hitbox, capacità di inseguimento e armatura di numerosi avversari, tra cui Kenneth, Brunov, Abobo, Marcus, Roper, Masato e le versioni contaminate di Nick e Ralph. Anche lo scontro contro i Quattro Guardiani è stato ribilanciato: la frequenza degli attacchi e il comportamento generale dei nemici sono stati modificati per ridurne la difficoltà complessiva. Infine, la patch apporta ulteriori correzioni minori ai bug, ritocchi all'intelligenza artificiale dei nemici e affinamenti alle meccaniche degli scenari.
Contestualmente all'aggiornamento, è stato annunciato anche un cambiamento sul fronte dello sviluppo: a partire dalla versione 1.5.0, la realizzazione dei futuri aggiornamenti di Double Dragon Revive è stata affidata a Unite Plus. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Double Dragon Revive.
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