Double Dragon Revive si aggiorna alla versione 1.5.0, cambia il team che si occupa del supporto

È disponibile l' aggiornamento 1.5.0 di Double Dragon Revive , pensato per migliorare l'esperienza di gioco tenendo conto delle osservazioni ricevute dai giocatori fin dal debutto del titolo. Tra le principali novità figura l'introduzione del Guard Counter , una nuova azione che permette di contrattaccare immediatamente dopo aver parato con successo un colpo nemico. È stata inoltre aggiunta una modalità Tutorial con uno scenario dedicato, pensata per aiutare i nuovi utenti a familiarizzare con le meccaniche di combattimento.

Il nuovo sviluppatore

La patch interviene anche sul bilanciamento dei personaggi giocabili. L'attivazione degli Hyper Blow è ora possibile da un'area più ampia, mentre il sistema di guardia è stato esteso consentendo di bloccare attacchi provenienti anche dalle diagonali anteriori e dai lati. Alcune animazioni dei danni subiti includono inoltre nuovi fotogrammi di invulnerabilità, per rendere il combattimento più fluido.

Numerose modifiche riguardano anche nemici e boss. Tra gli interventi più significativi figurano la riduzione della frequenza degli attacchi imparabili in diverse situazioni, l'aggiunta di indicatori visivi per rendere più leggibili alcune mosse e un riequilibrio di attacchi, hitbox, capacità di inseguimento e armatura di numerosi avversari, tra cui Kenneth, Brunov, Abobo, Marcus, Roper, Masato e le versioni contaminate di Nick e Ralph. Anche lo scontro contro i Quattro Guardiani è stato ribilanciato: la frequenza degli attacchi e il comportamento generale dei nemici sono stati modificati per ridurne la difficoltà complessiva. Infine, la patch apporta ulteriori correzioni minori ai bug, ritocchi all'intelligenza artificiale dei nemici e affinamenti alle meccaniche degli scenari.

Contestualmente all'aggiornamento, è stato annunciato anche un cambiamento sul fronte dello sviluppo: a partire dalla versione 1.5.0, la realizzazione dei futuri aggiornamenti di Double Dragon Revive è stata affidata a Unite Plus. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Double Dragon Revive.