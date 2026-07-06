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Pubblicare GTA 6 senza disco "sembra ingiusto nei confronti dei team che supportano il formato fisico"

Sembra che un futuro completamente digitale su console si stia pian piano avvicinando e secondo il CEO dell'editore di Lords of the Fallen non è del tutto giusto che opere come GTA 6 non supportino i dischi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/07/2026
Lucia e Jason di GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Il mercato videoludico su console pare spingere sempre di più verso un futuro completamente digitale e in molti hanno forti opinioni a riguardo, compreso Marek Tyminski, CEO di CI Games ovvero la compagnia nota soprattutto in quanto editrice di Lords of the Fallen.

Vediamo quali sono i suoi pensieri.

Il problema dei giochi su disco secondo Tyminski

Tyminski ha esplorato la questione su Twitter, spiegando perché ritiene che la scelta di Rockstar di distribuire GTA 6 senza un vero e proprio disco (e la decisione di Sony di eliminare del tutto i dischi per i nuovi giochi dal 2028) sia "ingiusta" nei confronti degli altri sviluppatori.

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"Pubblicare GTA 6 senza disco sembra ingiusto nei confronti dei team che supportano il formato fisico - e il cambiamento sta accelerando", esordisce il leader dello studio.

"La fine del supporto fisico da parte di Sony dal 2028 potrebbe tagliare le uscite su disco già nel 2027 o anche prima. Il formato fisico genera molte meno entrate per unità per gli sviluppatori, tempi di produzione più lunghi e costi inutili in un settore esigente in cui molti stanno già perdendo denaro."

"Abbiamo ancora in programma di pubblicare Lords of the Fallen 2 su disco, ma dal punto di vista commerciale sta diventando più difficile da giustificare quando il formato fisico è ampiamente sotto il 20% delle vendite, e considerando gli eventi recenti".

GTA 6 il gioco più venduto su PS Store in ogni singola regione al mondo GTA 6 il gioco più venduto su PS Store in ogni singola regione al mondo

Tyminski analizza la questione più nel dettaglio, spiegando come la pubblicazione in formato fisico vada a intaccare i guadagni delle aziende. "A 69,99$, il margine del retail si prende il 25-35%, i distributori un altro 10-20% e la produzione fisica circa 10$", afferma. "Questo lascia agli studi poco più di 26$ a unità - rispetto ai circa 49$ del digitale con il margine più alto".

Aggiunge poi: "La situazione peggiora ulteriormente quando i prezzi scendono. I grandi publisher si trovano nella posizione migliore dell'equazione, ma anche loro guadagnano significativamente di più da ogni vendita digitale. Da un punto di vista di puro ROI, la scelta è ovvia".

Ricordiamo infine che i giochi su disco usciranno anche dopo il 2028: Sony non vorrebbe bloccare la produzione dei vecchi titoli.

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