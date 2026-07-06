Il mercato videoludico su console pare spingere sempre di più verso un futuro completamente digitale e in molti hanno forti opinioni a riguardo, compreso Marek Tyminski, CEO di CI Games ovvero la compagnia nota soprattutto in quanto editrice di Lords of the Fallen.
Vediamo quali sono i suoi pensieri.
Il problema dei giochi su disco secondo Tyminski
Tyminski ha esplorato la questione su Twitter, spiegando perché ritiene che la scelta di Rockstar di distribuire GTA 6 senza un vero e proprio disco (e la decisione di Sony di eliminare del tutto i dischi per i nuovi giochi dal 2028) sia "ingiusta" nei confronti degli altri sviluppatori.
"Pubblicare GTA 6 senza disco sembra ingiusto nei confronti dei team che supportano il formato fisico - e il cambiamento sta accelerando", esordisce il leader dello studio.
"La fine del supporto fisico da parte di Sony dal 2028 potrebbe tagliare le uscite su disco già nel 2027 o anche prima. Il formato fisico genera molte meno entrate per unità per gli sviluppatori, tempi di produzione più lunghi e costi inutili in un settore esigente in cui molti stanno già perdendo denaro."
"Abbiamo ancora in programma di pubblicare Lords of the Fallen 2 su disco, ma dal punto di vista commerciale sta diventando più difficile da giustificare quando il formato fisico è ampiamente sotto il 20% delle vendite, e considerando gli eventi recenti".
Tyminski analizza la questione più nel dettaglio, spiegando come la pubblicazione in formato fisico vada a intaccare i guadagni delle aziende. "A 69,99$, il margine del retail si prende il 25-35%, i distributori un altro 10-20% e la produzione fisica circa 10$", afferma. "Questo lascia agli studi poco più di 26$ a unità - rispetto ai circa 49$ del digitale con il margine più alto".
Aggiunge poi: "La situazione peggiora ulteriormente quando i prezzi scendono. I grandi publisher si trovano nella posizione migliore dell'equazione, ma anche loro guadagnano significativamente di più da ogni vendita digitale. Da un punto di vista di puro ROI, la scelta è ovvia".
Ricordiamo infine che i giochi su disco usciranno anche dopo il 2028: Sony non vorrebbe bloccare la produzione dei vecchi titoli.
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