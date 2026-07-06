Il mercato videoludico su console pare spingere sempre di più verso un futuro completamente digitale e in molti hanno forti opinioni a riguardo, compreso Marek Tyminski, CEO di CI Games ovvero la compagnia nota soprattutto in quanto editrice di Lords of the Fallen.

Il problema dei giochi su disco secondo Tyminski

Tyminski ha esplorato la questione su Twitter, spiegando perché ritiene che la scelta di Rockstar di distribuire GTA 6 senza un vero e proprio disco (e la decisione di Sony di eliminare del tutto i dischi per i nuovi giochi dal 2028) sia "ingiusta" nei confronti degli altri sviluppatori.

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"Pubblicare GTA 6 senza disco sembra ingiusto nei confronti dei team che supportano il formato fisico - e il cambiamento sta accelerando", esordisce il leader dello studio.

"La fine del supporto fisico da parte di Sony dal 2028 potrebbe tagliare le uscite su disco già nel 2027 o anche prima. Il formato fisico genera molte meno entrate per unità per gli sviluppatori, tempi di produzione più lunghi e costi inutili in un settore esigente in cui molti stanno già perdendo denaro."

"Abbiamo ancora in programma di pubblicare Lords of the Fallen 2 su disco, ma dal punto di vista commerciale sta diventando più difficile da giustificare quando il formato fisico è ampiamente sotto il 20% delle vendite, e considerando gli eventi recenti".

Tyminski analizza la questione più nel dettaglio, spiegando come la pubblicazione in formato fisico vada a intaccare i guadagni delle aziende. "A 69,99$, il margine del retail si prende il 25-35%, i distributori un altro 10-20% e la produzione fisica circa 10$", afferma. "Questo lascia agli studi poco più di 26$ a unità - rispetto ai circa 49$ del digitale con il margine più alto".

Aggiunge poi: "La situazione peggiora ulteriormente quando i prezzi scendono. I grandi publisher si trovano nella posizione migliore dell'equazione, ma anche loro guadagnano significativamente di più da ogni vendita digitale. Da un punto di vista di puro ROI, la scelta è ovvia".

Ricordiamo infine che i giochi su disco usciranno anche dopo il 2028: Sony non vorrebbe bloccare la produzione dei vecchi titoli.