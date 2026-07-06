Cyberpunk 2077 supera i 100.000 giocatori simultanei su Steam grazie a Edgerunners e Wuthering Waves

Tanti giocatori nuovi

Secondo Paweł Sasko, lead quest designer del titolo e associate game director di Cyberpunk 2, questo aumento è stato favorito sia dalla recente anteprima della seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners sia dalla collaborazione con Wuthering Waves, che avrebbe portato molti nuovi giocatori a scoprire il gioco di ruolo.

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Sasko ha commentato: "Sembra che tantissimi nuovi choom stiano scoprendo Cyberpunk 2077 grazie a Edgerunners e alla nostra collaborazione con Wuthering Waves. Divertitevi, spero che il gioco continui a coinvolgervi, intrattenervi e ispirarvi."

Anche Radek Grabowski, direttore globale delle pubbliche relazioni di CD Projekt Red, ha celebrato il risultato, sottolineando che il numero di giocatori contemporanei ha superato quota 100.000 per la prima volta dal 2023: "Il picco di giocatori su Steam di oggi ha superato i 100.000, il più alto dal 2023. È incredibile! Grazie a tutti per giocare a Cyberpunk 2077."

Al messaggio si è unito anche il co-CEO di CD Projekt Red, Michał Nowakowski, che ha definito quello odierno un "picco di giocatori incredibile" e ha aggiunto con tono ironico: "Sono felicissimo di vedervi tutti. Venite a visitare Night City: è davvero un posto molto bello e accogliente!"