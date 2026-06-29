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Cyberpunk: Edgerunners 2 è stato mostrato con il secondo teaser trailer da Netflix

Netflix ha pubblicato il secondo teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2, la nuova stagione della serie animata basata sull'action RPG di CD Projekt RED.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/06/2026
Uno dei personaggi di Cyberpunk: Edgerunners 2

Netflix ha pubblicato il secondo teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners 2, la seconda stagione della serie animata basata sul mondo descritto nell'action RPG di CD Projekt RED, che arriva a grande richiesta dopo il successo riscosso nel 2022.

Disponibile in streaming nel corso del prossimo autunno con un totale di dieci nuovi episodi, Cyberpunk: Edgerunners 2 racconterà una storia completamente inedita e slegata dagli eventi narrati durante la prima stagione, come si evince anche da queste sequenze.

Ciò che non cambierà saranno ovviamente le atmosfere che caratterizzano l'oscura e spietata Night City, che anche stavolta farà da sfondo alle vicende di un cast di personaggi di cui faremo la conoscenza per la prima volta, e che promettono grandi cose.

Svelata la finestra di uscita di Cyberpunk Edgerunners 2 Svelata la finestra di uscita di Cyberpunk Edgerunners 2

Contestualmente all'annuncio ufficiale, gli autori di Cyberpunk: Edgerunners 2 hanno rivelato che questa seconda stagione affronterà temi legati alla vendetta, alla spettacolarizzazione della violenza e al prezzo che le persone sono disposte a pagare per lasciare un segno in un mondo dominato dalle corporazioni.

Un altro grande successo?

Come sicuramente ricorderete, la prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners ha spinto in maniera sostanziale i numeri di Cyberpunk 2077 e le vendite del gioco, che hanno dunque tratto enorme vantaggio da questa produzione e dall'entusiasmo con cui è stata accolta dal pubblico.

Chiaramente la speranza è che anche i nuovi episodi sortiscano un effetto simile, sebbene il gioco sia ormai stato pubblicato sei anni or sono e sia approdato anche su Nintendo Switch 2 con una conversione per molti versi sorprendente.

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