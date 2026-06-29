Cyberpunk: Edgerunners 2 è stato mostrato con il secondo teaser trailer da Netflix

Contestualmente all'annuncio ufficiale, gli autori di Cyberpunk: Edgerunners 2 hanno rivelato che questa seconda stagione affronterà temi legati alla vendetta , alla spettacolarizzazione della violenza e al prezzo che le persone sono disposte a pagare per lasciare un segno in un mondo dominato dalle corporazioni.

Ciò che non cambierà saranno ovviamente le atmosfere che caratterizzano l'oscura e spietata Night City , che anche stavolta farà da sfondo alle vicende di un cast di personaggi di cui faremo la conoscenza per la prima volta, e che promettono grandi cose.

Un altro grande successo?

Come sicuramente ricorderete, la prima stagione di Cyberpunk: Edgerunners ha spinto in maniera sostanziale i numeri di Cyberpunk 2077 e le vendite del gioco, che hanno dunque tratto enorme vantaggio da questa produzione e dall'entusiasmo con cui è stata accolta dal pubblico.

Chiaramente la speranza è che anche i nuovi episodi sortiscano un effetto simile, sebbene il gioco sia ormai stato pubblicato sei anni or sono e sia approdato anche su Nintendo Switch 2 con una conversione per molti versi sorprendente.