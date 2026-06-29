Naughty Dog pare abbia scelto di sviluppare il remake di The Last of Us invece di Uncharted

A dire il vero non è un'informazione nuova: l'idea che ci fosse in progetto un rilancio di Uncharted era già stata riportata in precedenza, sebbene non fosse chiarissima la consistenza del progetto, ma non stupisce il fatto che potesse trattarsi di un remake, considerando le abitudini di Sony e dei PlayStation Studios.

La questione è stata approfondita durante il podcast Last Stand Media, condotto dal giornalista Colin Moriarty, con alcuni dettagli di come il progetto di remake di Uncharted: Drake's Fortune fosse arrivato molto vicino alla sua realizzazione, salvo poi venire bloccato per dirottare le risorse di Naughty Dog su The Last of Us Parte 1, ovvero il remake del primo capitolo.

Un retroscena su Naughty Dog è stato messo in luce da Thekempy, il dataminer autore anche di un lungo e interessante documentario su Uncharted 4, avendo scoperto ulteriori prove effettive sul fatto che il team abbia scelto di sviluppare il remake di The Last of Us invece di quello di Uncharted .

Sono emersi anche dei file riferiti a una prima demo

Ulteriori conferme dell'esistenza di questo progetto sono state scoperte da Thekempy, che si riferisce anche ad alcuni file nascosti all'interno del codice di The Last of Us Parte II che rimandano a quelli che sembrano asset elaborati per Uncharted Remake.

Una scena di Uncharted: Drake's Fortune

Questi ultimi erano in effetti stati rilevati anche da altri dataminer e pubblicati anche su Reddit come ulteriore prova di questa teoria, sempre più consistente a questo punto.

L'idea è che il progetto di Uncharted Remake fosse in lavorazione nel periodo intorno al 2018 e 2019 in collaborazione con Visual Art Support Group, ma Naughty Dog decise poi di interrompere lo sviluppo e concentrarsi invece sul remake di The Last of Us.

"A un certo punto, nel 2018 o nel 2019, stavano realizzando un remake [di Uncharted: Drake's Fortune]", ha spiegato il dataminer. "C'è uno studio presso Sony chiamato Visual Art Support Group, che funge da supporto per gli altri studi. Credo che sia stato Jason Schreier a scrivere questa storia. Non ho intenzione di far finta che sia una mia idea, ma prima che si parlasse di The Last of Us Remake, loro volevano realizzare Drake's Fortune".

"In realtà hanno realizzato una piccolissima parte del gioco, e so esattamente quale, perché una parte è finita nei file di The Last of Us 2, dato che utilizzavano lo stesso motore. Si tratta della cutscene in cui Nate ed Elena si dirigono verso l'isola con l'aereo di Sully, vengono abbattuti e devono lanciarsi con il paracadute".

"L'hanno rifatta, sostanzialmente con la grafica di Uncharted 4 come test, l'hanno presentata e hanno detto: Potremmo farlo. Non so se abbiano ottenuto l'approvazione o meno, ma poi si sono resi conto che, in effetti, Uncharted 1 aveva bisogno di un po' più di modernizzazione in termini di livelli e scene chiave.

In sostanza, la scelta sarebbe derivata anche dal maggior lavoro richiesto per poter riproporre il primo Uncharted nel mercato moderno, considerando che è quello forse invecchiato un po' peggio rispetto ad altri titoli del team, mentre un remake di The Last of Us si presentava più veloce e fluido come lavoro, vista la base già molto più avanzata anche in termini di gameplay.