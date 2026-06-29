Migliora il raffreddamento del tuo PC con il dissipatore Corsair in offerta su Amazon: è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione molto allettante su questo dissipatore Corsair: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 69,20€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il dissipatore Corsair All-in-One per CPU è una soluzione di raffreddamento progettata per offrire elevate prestazioni termiche mantenendo un funzionamento silenzioso e affidabile.
Questo sistema permette di sfruttare al massimo il potenziale dei processori ad alte prestazioni. La pompa a bassa rumorosità garantisce una circolazione del refrigerante efficiente con un livello sonoro contenuto fino a 20 dBA, permettendo un raffreddamento potente.
Ulteriori dettagli sul dissipatore
La piastra di raffreddamento presenta una forma leggermente convessa, progettata per aumentare la superficie di contatto con il dissipatore integrato della CPU. La pasta termoconduttiva preapplicata facilita il montaggio e assicura una distribuzione ottimizzata per migliorare il trasferimento del calore.
Il sistema utilizza le ventole RS120, capaci di generare un flusso d'aria elevato con una pressione statica adatta a spingere efficacemente l'aria attraverso il radiatore.
Grazie alla tecnologia CORSAIR AirGuide e ai cuscinetti magnetici a cupola, offrono un equilibrio tra prestazioni di raffreddamento e silenziosità. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dai collegamenti in serie semplificati.
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