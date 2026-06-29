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Nintendo ha annunciato lo Splatoon Riders Direct con 15 minuti di gameplay e dettagli sul nuovo gioco

Nintendo ha annunciato uno speciale Splatoon Raiders Direct, in programma il 30 giugno, che offrirà uno sguardo approfondito sul nuovo spin-off della serie in arrivo il mese prossimo su Nintendo Switch 2

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/06/2026
Uno dei personaggi di Splatoon Riders
Splatoon Raiders
Splatoon Raiders
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Nintendo ha annunciato lo Splatoon Raiders Direct che sarà trasmesso domani martedì 30 giugno alle ore 16:00 (CEST). L'evento, della durata di circa 15 minuti, sarà interamente dedicato a Splatoon Raiders, come facilmente intuibile dal nome. Per chi non lo conoscesse, si tratta del nuovo capitolo della serie Splatoon, pensato però come un'esperienza per giocatore singolo su Nintendo Switch 2.

Nel corso della presentazione saranno condivisi nuovi dettagli sull'avventura, il cui lancio è fissato per il 23 luglio 2026 in esclusiva sull'ultima console di Nintendo, il cui catalogo sta diventando sempre più ricco.

La diretta potrà essere seguita attraverso il sito ufficiale di Nintendo Direct oppure sul canale YouTube di Nintendo Italia, dove sarà trasmessa in livestream.

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Nintendo ha inoltre ricordato che è già in corso la pubblicazione di una serie di fumetti prequel dedicati al gioco, intitolata "Le disavventure isolane del Trio Triglio". Le strisce vengono pubblicate quotidianamente sull'app Nintendo Today!, scaricabile su praticamente tutti i dispositivi smart, e accompagneranno i giocatori fino al 22 luglio, ossia fino al già ricordato debutto di Splatoon Raiders.

La casa di Mario non ha fornito informazioni su quali saranno effettivamente i contenuti del Direct, ma possiamo aspettarci di vedere del nuovo gameplay e di avere le informazioni finali sul titolo, considerando quant'è vicina l'uscita.

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