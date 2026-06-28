Le uscite videogiochi di luglio 2026: da Black Flag Resynced a Halo

Stiamo vivendo un'estate decisamente insolita, che come sappiamo culminerà con un numero impressionante di nuove uscite nel tentativo di evitare l'impossibile confronto con GTA 6, in arrivo a novembre. Luglio segna l'inizio di questo percorso e lo fa con una serie di nomi davvero interessanti, a partire naturalmente da Assassin's Creed: Black Flag Resynced. A proposito di remake, questo mese assisteremo anche al lancio di Halo: Campaign Evolved, rifacimento del grande classico targato Bungie, e potremo mettere le mani su titoli originali e attesi come Rhythm Paradise Groove, Splatoon Raiders e The Relic: First Guardian, che promette di avvolgerci in un'esperienza soulslike stracarica di atmosfera.

Rhythm Paradise Groove In uscita su NSW il 2 luglio Sono passati ben dieci anni dall'ultima volta, ma Rhythm Paradise Groove ha tutta l'intenzione di dimostrare che la bizzarra serie rhythm targata Nintendo possiede ancora il tocco magico e la capacità di coinvolgere e divertire tantissimi utenti mettendo in campo meccaniche estremamente semplici eppure accattivanti. Uno dei minigiochi di Rhythm Paradise Groove La formula, al debutto su Nintendo Switch, si basa ancora una volta su una gran quantità di minigiochi, più di ottanta, ma include in questo caso anche una modalità multiplayer corposa e articolata, oltre a un'inedita avventura sbloccabile a sfondo fantasy chiamata Beat Spell, che prova a portare sullo schermo un buffo racconto miscelandolo con sequenze in stile dungeon crawler. È tuttavia l'assurda direzione artistica a caratterizzare davvero l'esperienza di Rhythm Paradise Groove, grazie alle animazioni realizzate da Ko Takeuchi, già coinvolto con l'altrettanto folle serie di WarioWare. Uno stile in grado di comunicare visivamente l'entità di ogni singola prova nel giro di pochi istanti, senza bisogno di tutorial o assistenze. Un altro folle minigioco di Rhythm Paradise Groove I nuovi minigame spaziano da cani che devono afferrare frisbee lanciati a distanza impossibile a file di maneki neko che rotolano e saltano seguendo il tempo della musica, passando per cuoche alle prese con ingredienti da preparare con precisione ritmica. Non mancano inoltre richiami ai capitoli precedenti, con alcune prove che reinterpretano meccaniche storiche della saga in chiave moderna. Abbiamo provato Rhythm Paradise Groove alcuni giorni fa.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 9 luglio Assassin's Creed: Black Flag Resynced è il remake dell'amato episodio piratesco della serie Ubisoft, pubblicato originariamente nel 2013. La nuova edizione del gioco ricostruisce l'esperienza dalle fondamenta: sia sul piano tecnico, grazie all'impiego delle ultime tecnologie; sia sul piano del gameplay, ottimizzato e modernizzato per eliminare i tempi morti e le sezioni meno convincenti dell'avventura di Edward Kenway. Salpato a bordo di una nave per darsi alla pirateria nel tentativo di costruire una vita migliore per sé e per sua moglie Caroline, Edward si ritrova per caso a vestire i panni di un Assassino e rimane coinvolto in un piano che vede ancora una volta i Templari cercare di impossessarsi dei Frutti dell'Eden e sfruttarne i poteri per riuscire a sconfiggere i loro nemici giurati e dominare il mondo. Durante la campagna, il protagonista di Black Flag entra in contatto con diverse figure iconiche dell'epoca dei pirati e lui stesso diventa il capitano di una nave, la Jackdaw, affrontando spettacolari battaglie navali e lottando in prima persona con avversari sempre più forti sulla base di un sistema di combattimento che nel remake è stato rinnovato per diventare più dinamico. Edward combatte in Assassin's Creed: Black Flag Resynced I miglioramenti apportati dagli sviluppatori si estendono tuttavia anche ai movimenti e al parkour, alle interazioni con gli scenari, alle sezioni stealth (che sono state completamente ripensate) e al ritmo generale: abbiamo parlato di questo e altro ancora nel nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Splatoon Raiders In uscita su NSW2 il 23 luglio Dopo essersi ritagliato un ampio spazio fra le nuove e più brillanti esperienze a base multiplayer, la serie prodotta da Nintendo torna con un episodio decisamente diverso dal solito: uno spin-off che si presenta nella forma di un'avventura single player giocabile in cooperativa e incentrata sull'esplorazione, la narrazione e il lavoro di squadra. Splatoon Raiders, tuttavia, non si limita a essere questo. Le protagoniste di Splatoon Raiders Al comando della Macchinista e in compagnia del Trio Triglio, il gruppo di idol introdotto per la prima volta in Splatoon 3 e diventato rapidamente amatissimo dai fan, dovremo seguire Pinnuccia, Morena e Mantaleo all'interno di una spedizione che ci condurrà a visitare un misterioso arcipelago pieno di segreti da scoprire, paesaggi suggestivi e insidie dietro ogni angolo. A dare il via all'avventura di Splatoon Raiders c'è la scoperta di un'antica civiltà che permette di approfondire la mitologia della saga come mai accaduto in precedenza, mentre ci muoviamo all'interno di isole inesplorate, affrontiamo incarichi in stile raid, risolviamo enigmi ambientali, recuperiamo tesori nascosti e affrontiamo giganteschi boss progettati appositamente per il gioco di squadra. Uno degli scenari di Splatoon Raiders Nonostante la formula sia cambiata, il sistema di combattimento del gioco è anche stavolta basato sull'inchiostro e le armi a disposizione dei personaggi consentono non solo di fronteggiare i nemici, ma anche di nuotare nei colori per superare ostacoli e arrampicarsi sulle superfici, insieme a nuove abilità che promettono di espandere ulteriormente questo repertorio.

Halo: Campaign Evolved In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 28 luglio Remake del grande classico firmato Bungie, Halo: Campaign Evolved sfrutta le tecnologie dell'Unreal Engine 5 per donare nuova vita all'avventura d'esordio di Master Chief, che appare completamente ridisegnata sul piano tecnico e migliorata anche sotto il profilo del gameplay, che rimane fedele alla versione originale, ma offre maggiore fluidità e reattività. Master Chief in Halo: Campaign Evolved Il risultato di questa operazione è dunque un brillante mix fra nostalgia e attualità, in cui ogni aspetto dell'esperienza viene rifinito senza però snaturare la formula che ha determinato il successo di Halo, trasformandolo in una delle proprietà intellettuali più popolari di sempre, nonché la più riconoscibile serie di Xbox. La campagna di Halo: Campaign Evolved supporta fino a quattro giocatori in modalità cooperativa online, includendo anche lo split-screen per due utenti sulla stessa console e presentando missioni estese e ampliate al fine di abbracciare appieno tali cambiamenti, insieme a un arricchimento dell'arsenale e a un'ottimizzazione del sistema di movimento. Una sequenza di combattimento di Halo: Campaign Evolved Tutti gli scenari sono stati ridisegnati e abbelliti con un'effettistica di pregio, le routine comportamentali dei nemici sono state potenziate e le sequenze di intermezzo vantano in questo remake un taglio decisamente più cinematografico, che sottolinea i momenti più emozionanti del racconto per coinvolgerci in un'avventura assolutamente iconica. Abbiamo provato Halo: Campaign Evolved alcuni giorni fa.

The Relic: First Guardian In uscita su PC, PS5 il 31 luglio, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 più avanti Ispirato al folklore asiatico, The Relic: First Guardian è un action RPG in stile soulslike che ci mette al comando dell'ultimo custode di Arsiltus, un regno finito in disgrazia a causa della distruzione di un'antica reliquia che sosteneva l'equilibrio di questo luogo. La nostra missione? Ritrovare i frammenti dell'oggetto magico nel tentativo di ripristinare la pace. Un combattimento in The Relic: First Guardian Ogni frammento ci donerà capacità straordinarie, fondamentali per proseguire un cammino irto di pericoli, insidie e nemici sempre più forti, figli del male e dell'oscurità che hanno preso il controllo di queste terre e che proveranno a ostacolarci in tutti i modi. Combinare gli oggetti renderà il nostro personaggio diverso, aprendo la strada a diverse build e influenzando anche la sua stessa identità. Queste sfaccettature le ritroveremo in un sistema di combattimento che si distingue per libertà d'azione e fluidità, in cui la stamina si consuma solo durante la difesa e le manovre speciali vengono regolate da tempi di ricarica, andando così a eliminare le restrizioni tradizionalmente presenti nei titoli di questo genere e consegnandoci un gameplay fatto di azione continua e dinamica. Il protagonista di The Relic: First Guardian Anche l'equipaggiamento segue una filosofia molto particolare, visto che ogni arma e ogni armatura esiste una sola volta nel mondo di gioco, trasformandosi in un artefatto irripetibile carico di storia, che porta con sé le memorie di chi lo ha posseduto in precedenza. Con cinque tipologie di armi e dodici alberi di abilità distinti, l'impianto consente una personalizzazione profonda, che potremo mettere alla prova con oltre settanta boss fight.

Altri giochi in uscita a luglio High on Life 2, in uscita su NSW2 il 1 luglio

DOOM: The Dark Ages - Revelations, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 7 luglio

Echoes of Aincrad, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 9 luglio

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok, in uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW2 il 9 luglio

Digimon Story: Time Stranger, in uscita su NSW e NSW2 il 10 luglio

Palworld, in uscita su PC il 10 luglio

D-topia, in uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NSW2 il 14 luglio

Denshattack!, in uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S e NSW2 il 15 luglio

The Mound: Omen of Cthulhu, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 15 luglio

70s-style Robot Anime Geppy-X, in uscita su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 16 luglio

Moss: The Forgotten Relic, in uscita su PC, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NSW2 il 16 luglio

Ratatan, in uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW2 il 16 luglio

Tears of Metal, in accesso anticipato su PC dal 22 luglio

Avatar Legends: The Fighting Game, in uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S, NSW e NSW2 il 23 luglio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, in uscita su NSW2 il 23 luglio

Mistfall Hunter, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 29 luglio

Xenoblade Chronicles 2, in uscita su NSW2 il 30 luglio