L'aggiornamento di Palworld 1.0 ha un PDF da 27 pagine con modifiche e aggiunte

Palworld continua a evolversi e la versione 1.0 è sempre più vicina: la data di uscita è il 10 luglio e pare che i fan si debbano aspettare tante novità.

Secondo quanto riferito dal capo della pubblicazione di Pocketpair, John "Bucky" Buckley, l'aggiornamento 1.0 ha bisogno di un PDF da 27 pagine per descrivere tutte le modifiche e aggiunte.