L'aggiornamento di Palworld 1.0 ha un PDF da 27 pagine con modifiche e aggiunte

Palworld continua a evolversi e la versione 1.0 è sempre più vicina: la data di uscita è il 10 luglio e pare che i fan si debbano aspettare tante novità.
Secondo quanto riferito dal capo della pubblicazione di Pocketpair, John "Bucky" Buckley, l'aggiornamento 1.0 ha bisogno di un PDF da 27 pagine per descrivere tutte le modifiche e aggiunte.
Il commento del capo della pubblicazione di Palworld
Buckley ha scritto: "Sto impazzendo cercando di scrivere delle note della patch carine per Palworld 1.0. Chi l'avrebbe detto che... *controlla gli appunti*... un PDF da 27 pagine piene di cambiamenti e aggiunte sarebbe stato difficile da mettere in ordine?".
Supponendo che si stia parlando di vere e proprie pagine A4, la lista rischia davvero di essere enorme. Presumiamo che una buona parte siano rimozioni di bug, glitch e miglioramenti tecnici, non solo nuovi oggetti e Pal, ma comunque parliamo di modifiche sostanziali.
Ci sarà poi da capire in che direzione vorrà andare il team dopo la versione 1.0, ma per il momento i fan avranno da divertirsi con quanto sarà aggiunto.
Segnaliamo infine che la causa di Nintendo contro Palworld "non ha possibilità" di vittoria per un esperto.
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