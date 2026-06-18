Palworld non userà IA generativa perché i giocatori la odiano, dice PocketPair

Sembra proprio che PocketPair abbia una posizione molto semplice per quanto riguarda l'uso di IA generativa in Palworld: i giocatori la odiano a quanto pare, dunque non verrà utilizzata, in base a quanto riferito dal responsabile della comunicazione, John Buckley.
"I giocatori non la vogliono", ha risposto Buckley al riguardo, "e se i giocatori non la vogliono immagino sia giusto così, no? Non c'è molto da discutere", ha spiegato il portavoce del team, facendo intendere che questo non ha intenzione di utilizzare la tecnologia in questione, almeno al livello creativo.
Buckley aveva già negato in precedenza l'uso di IA generativa per la creazione di alcune creature di Palworld, smentendo dal punto di vista del team alcuni sospetti che erano emersi presso la community. "Sono sicuro che qualcuno lo stia già facendo", ha detto Buckley parlando dell'utilizzo dell'IA generativa nello sviluppo, "Ma non fa proprio per noi".
Per Pocketpair, l'IA è quasi una bolla
"Personalmente non riesco a immaginare che possa mai diventare troppo diffusa. Sono sicuro che ci siano alcune aziende là fuori, anche grandi aziende, che forse lo stanno usando per risparmiare tempo, non lo so".
"Non voglio definirla una bolla", ha poi aggiunto, parlando in generale di tutta la questione della corsa all'IA e delle sue applicazioni in certi ambiti dello sviluppo, "ma non so per quanto tempo ancora riuscirà a reggere. Persino Steam sta prendendo le distanze in una certa misura da questa tendenza".
Sono dichiarazione che, ovviamente, risultano molto a "favore di camera", per così dire, che sembrano riprendere proprio quello che i giocatori vogliono farsi sentire dire visto che l'IA in generale sembra essere già profondamente penetrata in alcuni aspetti dello sviluppo.
Proprio ieri abbiamo visto come Unreal Engine 6 integri modelli di IA per facilitare lo sviluppo, ma in effetti sull'uso dell'IA generativa al momento la scelta spetta ai singoli team e in molti per ora non sembrano molto favorevoli. Nel frattempo, abbiamo visto che la versione 1.0 di Palworld ha una data d'uscita.
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