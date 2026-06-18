Palworld non userà IA generativa perché i giocatori la odiano, dice PocketPair

Sembra proprio che PocketPair abbia una posizione molto semplice per quanto riguarda l'uso di IA generativa in Palworld: i giocatori la odiano a quanto pare, dunque non verrà utilizzata, in base a quanto riferito dal responsabile della comunicazione, John Buckley.

"I giocatori non la vogliono", ha risposto Buckley al riguardo, "e se i giocatori non la vogliono immagino sia giusto così, no? Non c'è molto da discutere", ha spiegato il portavoce del team, facendo intendere che questo non ha intenzione di utilizzare la tecnologia in questione, almeno al livello creativo.

Buckley aveva già negato in precedenza l'uso di IA generativa per la creazione di alcune creature di Palworld, smentendo dal punto di vista del team alcuni sospetti che erano emersi presso la community. "Sono sicuro che qualcuno lo stia già facendo", ha detto Buckley parlando dell'utilizzo dell'IA generativa nello sviluppo, "Ma non fa proprio per noi".