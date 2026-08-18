Dei video gameplay e l'intera mappa di GTA 6 sarebbero trapelati in rete prima della presentazione su Netflix

In rete stanno circolando in queste ore alcuni video che mostrerebbero sequenze di gameplay di GTA 6, insieme a quella che sembra essere un'immagine dell'intera mappa di gioco.
Il condizionale è d'obbligo: per quanto ben realizzati, non è possibile verificare con certezza l'autenticità dei contenuti trapelati, che potrebbero essere frutto di modifiche tramite IA o provenire da una build molto vecchia. Tuttavia, stando a delle segnalazioni Take‑Two e Rockstar starebbero rimuovendo dai social le clip originali e numerosi reupload pubblicati da account terzi, un comportamento che spesso coincide con la diffusione di materiale autentico non destinato al pubblico.
Dei leak come forma di protesta?
Uno dei filmati mostra Jason, uno dei due protagonisti, impegnato in un mini‑gioco di basket nel cortile della sua casa sulla spiaggia, già intravista nel secondo trailer ufficiale. Un altro video lo ritrae alla guida di un pick‑up malandato, fino a schiantarsi contro un furgone e dare il via a una colluttazione con il conducente.
La diffusione del materiale è stata rivendicata da Cyberleek, che ha definito il gesto una forma di protesta contro la decisione di Take-Two di non pubblicare una vera e propria edizione fisica di GTA 6. Come forse saprete le versioni scatolate del gioco non includono alcun disco, bensì un codice da riscattare per scaricare la versione digitale.
Il tutto avviene a ridosso dell'attesissima presentazione estesa di GTA 6, in programma il 27 agosto alle 21:00 italiane su Netflix. Sei ore dopo, il filmato sarà ricaricato anche sul canale YouTube di Rockstar Games.