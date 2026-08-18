Dei video gameplay e l'intera mappa di GTA 6 sarebbero trapelati in rete prima della presentazione su Netflix

In rete stanno circolando in queste ore alcuni video che mostrerebbero sequenze di gameplay di GTA 6, insieme a quella che sembra essere un'immagine dell'intera mappa di gioco.

Il condizionale è d'obbligo: per quanto ben realizzati, non è possibile verificare con certezza l'autenticità dei contenuti trapelati, che potrebbero essere frutto di modifiche tramite IA o provenire da una build molto vecchia. Tuttavia, stando a delle segnalazioni Take‑Two e Rockstar starebbero rimuovendo dai social le clip originali e numerosi reupload pubblicati da account terzi, un comportamento che spesso coincide con la diffusione di materiale autentico non destinato al pubblico.