Diablo 4, scoperto dopo tre anni il più grande segreto del gioco

La Lucky Coin questline , uno dei segreti più longevi di Diablo 4 , sembra essere finalmente arrivata al suo capitolo conclusivo dopo quasi tre anni di ricerche da parte della community. Il mistero è stato seguito fin dai primi tempi del gioco dagli utenti del Discord Not Finding a Cow Level, che hanno progressivamente raccolto indizi, analizzato i dati del gioco e cercato di ricostruire il significato dei diversi oggetti coinvolti.

Il passaggio decisivo

L'ultimo passaggio è emerso dopo che un giocatore ha pubblicato un'immagine mostrando un messaggio insolito comparso durante una partita: "EverBonk: 1". La segnalazione ha spinto altri utenti a ricostruire rapidamente le circostanze in cui era comparso, dando il via a una nuova ricerca che ha coinvolto datamining e collaborazione tra diversi giocatori.

Secondo la ricostruzione condivisa dall'utente Reddit Echo-Sunray, il nuovo passaggio della quest richiede innanzitutto un gruppo completo di quattro giocatori. I membri della squadra devono individuare e uccidere quasi contemporaneamente quattro specifici élite rari nella regione di Skartara, uno per giocatore. Se l'operazione riesce, tutti ricevono un nuovo oggetto chiamato Luckiest Coin.

La moneta deve essere quindi portata nella zona meridionale di Temis e posizionata sotto un cuscino. Apparentemente non accade nulla, ma dopo 24 ore è possibile tornare sul posto per trovare al suo posto l'Amulet of Dark Omens. Anche in questo caso c'è però una difficoltà aggiuntiva: l'oggetto rimane disponibile soltanto per circa due minuti, dopodiché scompare e il procedimento deve essere ripetuto.

Una volta ottenuto l'amuleto, bisogna equipaggiarlo insieme a due oggetti segreti già conosciuti: il Ring of Misfortune, ottenuto durante la quest originale della Lucky Coin, e il Ring of the Jinx, legato alla successiva quest della Luckier Coin.

Con tutti e tre gli oggetti equipaggiati, bisogna raggiungere la capanna di Lorath nelle Fractured Peaks. A quel punto si apre un portale verso una nuova area chiamata Foyer, dove attende una boss fight contro tre personaggi che, se siete arrivati a questo punto, vi saranno sicuramente familiari: Donan, Neyrelle e Lorath.

La vittoria permette di ottenere uno speciale Horadric Coin, ma anche in questo caso esiste una condizione precisa. Come spiega Echo-Sunray, "dovete indossare l'amuleto e i due anelli per tutta la durata dello scontro se volete ottenere delle ricompense".

Per il momento, sembra che la lunga ricerca possa essere arrivata alla conclusione. L'Horadric Coin può infatti essere utilizzato nell'Horadric Cube insieme a due Engagement Rings e a un Lost Amulet, oggetti comuni classificati come spazzatura e recuperabili pescando, per creare una borsa contenente proprio i tre accessori segreti originali.

Non sono stati individuati, almeno per ora, ulteriori oggetti o passaggi collegati alla quest. Dopo tre anni di indizi e scoperte graduali, la Lucky Coin potrebbe quindi aver finalmente raggiunto il suo epilogo, anche se la storia dei segreti nascosti di Diablo 4 ha già dimostrato più volte di poter riservare sorprese.

Chissà se Diablo 5 ripeterà, quando sarà disponibile nel 2029.