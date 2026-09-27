Xbox e Physint di Kojima: ridimensionate le voci su un budget da 400 milioni

Nelle ultime settimane, la divisione gaming di Microsoft ha attraversato una profonda fase di ristrutturazione, caratterizzata da licenziamenti e chiusure o cessioni di studi minori . Sotto la guida della nuova CEO di Xbox , Asha Sharma, la strategia va facendosi sempre più chiara: concentrare le risorse su franchise storici come Fallout ed The Elder Scrolls. In questo clima, hanno iniziato a circolare voci secondo cui i recenti tagli fossero stati attuati per finanziare l'accordo tra Xbox e Hideo Kojima per lo sviluppo di Physint , titolo action stealth che molti vedono come erede spirituale della serie Metal Gear, di Kojima stesso.

Balletto di cifre

A innescare le speculazioni è stato il giornalista Chris Dring, il quale durante un podcast aveva riportato che il budget stanziato da Xbox per Physint ammontasse a circa 400 milioni di dollari, cifra che avrebbe fatto capire anche come mai una Sony non proprio in forma lo avrebbe mollato. Tuttavia, la cifra è stata rapidamente ridimensionata. Jason Schreier di Bloomberg ha smorzato gli entusiasmi dichiarando in merito: "Esito a entrare nei dettagli delle cifre esatte senza vedere della documentazione o [simili]". Dring ha successivamente ritrattato l'affermazione.

Fonti dirette a conoscenza dei contratti confermano che l'investimento reale è nettamente inferiore. È stato infatti suggerito che la cifra di 400 milioni di dollari potesse riferirsi all'impegno finanziario originariamente previsto da Sony e PlayStation, prima che l'accordo venisse cancellato. Al contrario, i progetti di Kojima per Xbox starebbero procedendo con un budget che rappresenta solo una "frazione" di tale importo.

L'accordo stipulato tra Xbox e Kojima Productions non si limita tuttavia allo sviluppo videoludico. L'intesa include infatti le licenze televisive e cinematografiche per Physint, oltre a condizioni aggiornate e migliorate per OD, il titolo horror dello stesso Kojima, anch'esso in sviluppo per Xbox.

I media tradizionali giocano un ruolo sempre più importante nel mondo dei videogiochi. Cedere i diritti di adattamento a piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime rappresenta oggi uno strumento essenziale sia per rientrare nei costi di sviluppo, sia per generare campagne marketing organiche. Considerando la forte impronta cinematografica che caratterizza le opere di Hideo Kojima, Physint si candida a essere un progetto capace di generare profitti su più fronti. Resta da vedere, tuttavia, quale grado di flessibilità Microsoft dovrà necessariamente concedere all'autore giapponese per garantire gli elevati standard qualitativi richiesti da una produzione di questo calibro.