Kojima racconta la cancellazione di Physint da parte di Sony: "Il nostro studio poteva crollare"

"Sono rimasto semplicemente scioccato e sorpreso", ha spiegato Kojima. "Non provavo rabbia né tristezza. Pensavo soltanto: "Cosa dovrei fare?". È un grosso problema per noi e in quel momento non potevo dirlo al personale".

La decisione di Sony di interrompere il finanziamento di Physint è stata comunicata a Kojima Productions durante una riunione tenuta a giugno, alla quale hanno partecipato Hideo Kojima , il presidente dello studio Shinji Hirano e il traduttore Aki Saito. Secondo quanto raccontato da Kojima al Washington Post, Sony non avrebbe fornito una motivazione precisa per la cancellazione dell'accordo.

Rischio fallimento

La situazione era particolarmente delicata perché Kojima Productions è uno studio indipendente e il suo modello di business dipende dagli accordi di pubblicazione dei singoli progetti. "Siamo uno studio indipendente. Questo significa che, se non possono finanziarci, il nostro studio potrebbe crollare", ha dichiarato il designer.

La cancellazione ha inoltre riportato alla mente di Kojima l'esperienza di Silent Hills, il progetto sviluppato durante il periodo trascorso in Konami e poi abbandonato, dal quale nacque anche P.T.. Il timore era di dover comunicare nuovamente ad attori, artisti e collaboratori che un progetto al quale avevano già lavorato non sarebbe arrivato a compimento.

Nel caso di Physint, il lavoro era comunque già piuttosto avanzato sul piano concettuale. Kojima ha spiegato di aver completato trama, concept e storyboard, mentre Kojima Productions aveva iniziato a realizzare modelli 3D e a effettuare le scansioni degli attori del cast, tra cui Bill Skarsgård. Il designer ha inoltre confermato che nessun dipendente è stato licenziato in seguito alla decisione di Sony: parte del personale è stato trasferito sul progetto horror OD, mentre un gruppo più ristretto ha continuato a lavorare su Physint.

Nel frattempo, Kojima ha contattato diversi editori e ha rapidamente trovato un nuovo partner in Microsoft, già coinvolta nella pubblicazione di OD. Il cambio di editore è stato comunicato all'intero staff soltanto il giorno precedente all'annuncio pubblico del 9 settembre.

La vicenda non sembra però aver compromesso definitivamente il rapporto personale e professionale tra Kojima e PlayStation. "Ho ancora questo rapporto con Sony. Uso fotocamere Sony, uso ancora i Walkman. Non siamo in conflitto. Non stiamo litigando", ha affermato.

Sul futuro di Physint, Kojima continua a mostrare grande fiducia, definendolo potenzialmente "il titolo più vendibile che potrei creare" e spiegando di non aver mai pensato che il progetto potesse essere tra quelli cancellati. La vicenda, tuttavia, ha rafforzato le sue preoccupazioni sulla difficoltà per gli studi indipendenti di ottenere finanziamenti e sulla crescente concentrazione degli investimenti verso produzioni blockbuster.

"Volevo rimanere fermo a difesa degli studi indipendenti, quindi dovevo trovare un nuovo partner", ha concluso Kojima.